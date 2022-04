Zeit für neue Abenteuer - Alles rund ums Camping bei Autohaus Rinner

Von klein bis groß – Reisemobile für jeden Anspruch hält das Autohaus Rinner für Sie parat. © Autohaus Rinner

Der Campingmarkt boomt. Ein Umstand, der auch dafür sorgt, dass Anbieter ihren Kunden eine immer breitere Palette an Fahrzeugen, Zubehör und auch Dienstleistungen anbieten.

Die Zeiten, in denen man Camping allein mit Dosenbier und Rostbratwurst in Verbindung gebracht hat, die gehören schon lange der Vergangenheit an. Viel breiter präsentiert sich die Interessensgemeinschaft nun. Vom „Vanlife-Minimalisten“, bis hin zum gut betuchten „Glamping-Genießer“. Aber eines verbindet sie alle: Die Suche nach Freiheit und Abenteuer.

„California Profi Partner“ – ein Siegel das verpflichtet

Die Autohaus Rinner GmbH, mit Sitz in Bad Tölz, darf sich mit gutem Gewissen ebenfalls als Mitglied der Campingwelt betiteln. Als „California Profi Partner Oberland“ kennt sich das Autohaus bestens mit den Wünschen seiner Reisekunden aus. Nachweislich! Denn das Siegel als Partner erhält man nur, wenn sich die Verkäufer in diesem Segment fortlaufend weiterbilden. Und man zusätzlich mindestens einen Top-Spezialisten ausweisen kann.

Von klein bis groß – Reisemobile für jeden Anspruch

„California“ nennt Volkswagen seine Wohnmobilpalette. Den „Bulli“, begonnen mit dem Modell T1 von 1950, kennt wahrscheinlich jedermann. Im Laufe der Zeit kamen jedoch noch weitere Modelle und Varianten hinzu. Aktuell hat man die Qual der Wahl zwischen dem Caddy, dem Bulli und dem Grand California. Jeder seines Zeichens ein Spezialist seiner Klasse. Der „Kleine“ für die minimalistischen Trips für zwischendurch, der „Mittlere“ für die großen Abenteuer fernab des Trubels und der „Große“ für die gewisse Portion Luxus.

Es muss nicht immer gleich ein eigenes sein – Wohnmobile im Autohaus Rinner mieten

Das Team vom Autohaus steht seinen Kunden seit dem Jahr 2021 nicht mehr „nur“ im Bereich Beratung, Verkauf, Zubehör, Werkstatt und Service zur Seite. Auch die Vermietung der „California-Riege“ hat sich als nachgefragte Dienstleistung etabliert. Eine super Gelegenheit für Wohnmobilreisende, die sich nicht gleich ein eigenes Fahrzeug in die Garage stellen möchten. Für Interessenten, die bis dato noch nicht mit dieser Art des Reisens in Berührung gekommen sind. Oder auch für die Unentschlossenen, die ihren Fahrzeugtyp noch nicht gefunden haben.

Camping-Ausstellung am 07. Mai 2022 in Bad Tölz – der Termin für Freunde des Campings

Freunde des Campings sollten sich direkt den 07. Mai 2022 im Kalender markieren. Denn an diesem Tag findet die erste Camping-Ausstellung bei Autohaus Rinner statt. Die Besucher können sich hier über die neuesten Fahrzeuge informieren – und sie natürlich auch hautnah erleben, sich mit Gleichgesinnten austauschen, sich über das Zubehör-Angebot von VW und das Vermietangebot beraten lassen und sich exklusive Aus- und Umbauten von VanEssa präsentieren lassen. Und nicht zu vergessen – gegen den Hunger und Durst ist das Autohaus natürlich ebenfalls bestens gerüstet.

Das Autohaus Rinner – Mobil im Tölzer Land

Mit dem Slogan „Der Service macht‘s” steht das Autohaus Rinner seit 1961 mit seinen rund 180 Mitarbeitern den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden rund um das Auto zur Verfügung. Vertreten werden die Marken Volkswagen, Audi, Volkswagen-Nutzfahrzeuge und Skoda. Alle detaillierten Infos finden sich unter www.autohaus-rinner.de.

Autor: Sebastian Bolligs

Kontakt

Autohaus Rinner GmbH

Demmeljochstr. 48

D-83646 Bad Tölz

Tel.: +49 – 8041 – 7895-30

Fax.: +49 – 8041 – 7895-40

E-Mail: info@autohaus-rinner.de

Web: www.autohaus-rinner.de