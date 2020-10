B 11: Radweg in Bad Heilbrunn soll erneut geprüft werden

In der jüngsten Sitzung des Bad Heilbrunner Gemeinderats ging es um den Straßenausbau nördlich der Reindlschmiede. Auch das Thema Radweg an der B 11 kam erneut auf den Tisch.

Die Pläne zur Straßensanierung an der B11 zwischen Reindlschmiede und Schönrein liegen nun öffentlich aus

Bisher sehen diese Pläne keinen begleitenden Radweg vor

Der Heilbrunner Gemeinderat plädiert für eine erneute Prüfung und will ein Zeichen für den Klimaschutz setzen

Bad Heilbrunn – Wie schon seit Längerem bekannt, möchte das Staatliche Bauamt ein Teilstück der Bundesstraße 11 ausbauen, da die Strecke zwischen dem Heilbrunner Gasthaus Reindlschmiede und dem Königsdorfer Ortsteil Schönrein ein Unfallhäufungspunkt ist. Denn an diesem Abschnitt ist die Straße kurvig, schmal und unübersichtlich (wir berichteten). „Es geht in dem Bauvorhaben darum, die Straße richtlinienkonform auszubauen, um für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen“, sagt Martin Herda, für den Landkreis zuständiger Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt, auf Anfrage.

Planfeststellungsverfahren erreicht - Pläne liegen öffentlich aus

Mittlerweile hat das Sanierungsbestreben das Planfeststellungsverfahren erreicht. Sprich: Seit 23. September kann in den Gemeinden Bad Heilbrunn und Königsdorf die bisherige Planung des Bauvorhabens öffentlich eingesehen werden. In diesem Zuge können auch Bedenken eingereicht werden. Bisher ist laut Herda geplant, die Straßenbreite von 6,5 Metern auf 8 Meter zu erweitern, die Linienführung anzupassen und die Kurven abzuflachen. Heilbrunns Bürgermeister Thomas Gründl (CSU) plädierte in diesem Zusammenhang erneut für einen Radweg. „Wenn die Straße schon saniert wird, verstehe ich es nicht, wieso nicht auch der Radwegausbau mitbedacht wird“, sagte er.

Lesen Sie auch: Nach jahrelangem Streit: Kasladen findet neue Heimat

Verkehrsaufkommen laut Staatlichen Straßenbauamt Weilheim „zu gering“, um Radwegausbau zu rechtfertigen

Andreas Mascher, Geschäftsleiter der Gemeinde, trug in der Ratssitzung die Argumente des Staatlichen Bauamts vor, welche gegen einen straßenbegleitenden Radweg an dieser Stelle sprechen. Demnach soll nach einer Prüfung festgestellt worden sein, dass das Verkehrsaufkommen auf diesem Abschnitt der B 11 mit etwa 2500 Fahrzeugen zu gering sei, um die Planung und Umsetzung eines parallel verlaufenden Radwegs zu rechtfertigen. Dazu komme das Problem der Grundstücksverhandlungen mit den anliegenden Landwirten. Dies bestätigt auch Martin Herda. Er betont jedoch: „Wir halten einen Radweg an dieser Stelle nicht für notwendig, da durch die Sanierungsmaßnahmen die Straße auch einsehbarer und breiter werden wird. Somit wäre auch für Radfahrer mehr Verkehrssicherheit geboten.“

Lesen Sie auch: Töl 7: Weiterhin kein Durchkommen auf der Kreisstraße in Richtung Königsdorf

Verkehrsaufkommen aus Sicht des Straßenbauamts zu gering – Gemeinde will Zeichen setzen

Gründl plädierte in der Sitzung trotzdem für eine weitere Prüfung. „Ich kann das nicht verstehen, erst recht nicht in Zeiten von Klimaschutz, das muss man dabei mitbedenken.“ Grünen-Rat Norbert Deppisch warf ein: „Ich fahre an der Stelle oft mit dem Rad, und es ist nicht ganz ohne, wie die Autos da an einem vorbeirasen.“ Der Heilbrunner Rat beschloss daher einstimmig, den Radwegausbau an der besagten Stelle im Zuge des Planfeststellungsverfahrens erneut anzuregen. „Wir sollten damit ein Signal senden, wie wichtig der Gemeinde diese Thematik ist“, unterstrich Gründl.

Konkrete Umsetzung frühestens 2023

„Sollte eine Behörde oder Gemeinde bis zum 23. Oktober Einwände einbringen, werden diese erneut geprüft“, erklärt Herda das weitere Vorgehen. Schlussendlich werde die Planfeststellungsbehörde der Regierung von Oberbayern dann alle Argumente abwägen und eine Entscheidung treffen. Wichtige Parameter dafür seien hier Wirtschaftlichkeit, Notwenigkeit und Naturschutz. Daher sei es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgeschlossen, dass ein Radweg bei der endgültigen Umsetzung mitbedacht werden könnte. Bis es an die konkrete Umsetzung geht, wird es ohnehin noch bis schätzungsweise 2023 dauern, spekuliert Herda.

Lesen Sie auch: Heilbrunner Jugendliche wollen Ort zum Treffen