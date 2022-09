19-Jähriger kommt bei Bad Heilbrunn von Straße ab: Feuerwehren im Einsatz

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

In einem Graben neben der Töl 5 blieb der Fiat schließlich liegen. © FFW Mürnsee

Zu einem Unfall kam es am späteren Mittwochabend im Gemeindebereich Bad Heilbrunn. Ein junger Tölzer kam mit seinem Wagen von der Straße ab.

Bad Heilbrunn – Im Graben endete für einen jungen Tölzer am Mittwochabend die Fahrt mit seinem Fiat. Laut Polizei war der 19-Jährige gegen 22.15 Uhr auf der Kreisstraße Töl 5 von Rain kommend in Richtung Langau unterwegs.

Zu schnell dran in der Rechtskurve

Im Bereich einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund der nicht an die Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr etwa 50 Meter teils in der Wiese, teils auf der Straße weiter bis er vollends nach links abkam. Das Auto drehte sich einmal um sich selbst und kam dann in einem Graben zum Stehen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Fiat muss nach dem Unfall abgeschleppt werden, Fahrer leicht verletzt

Ein Pfosten und der daran befestigte Stacheldrahtzaun wurden beschädigt. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro.

Der Fiat-Fahrer kam mit leichten Verletzungen zur Beobachtung ins Tölzer Krankenhaus.

Zwei Feuerwehr sind mit im Einsatz

Mit im Einsatz waren auch die Feuerwehren Bad Heilbrunn und Mürnsee. Letztere übernahm die Verkehrabsicherung. Die Einsatzkräfte aus Heilbrunn leuchteten die Unfallstelle aus und kontrollierte, ob Flüssigkeiten ausliefen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.