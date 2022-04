Auto prallt gegen Baum: Feuerwehr Mürnsee rückt zu Unfall aus

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Zu einem Unfall kam es am Montag in der Früh auf der Ortsverbindungsstraße Karpfsee – Nantesbuch. © FFW Mürnsee

Zu schnell auf nasser Fahrbahn: Diese Kombination wurde am Montag in der Früh einem jungen Heilbrunner Autofahrer zum Verhängnis.

Bad Heilbrunn – Zu einem Unfall musste die Feuerwehr Mürnsee am Montag in der Früh ausrücken. Um kurz vor 7 Uhr befuhr ein 18-jähriger Heilbrunner mit seinem VW Golf die Ortsverbindungsstraße Karpfsee – Nantesbusch. Aufgrund nicht angepasster Fahrweise auf der nassen Fahrbahn kam der junge Mann am Ende einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Front seines Wagens gegen einen Baum.

Rettungsdienst bringt 18-Jährigen nach Murnau in die Unfallklinik

Durch den Aufprall erlitt der Mann einen Schlüsselbeinbruch und Prellungen. Er wurde laut Polizei mit dem Rettungswagen ins Unfallkrankenhaus Murnau gebracht. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Totalschaden in Höhe von 2500 Euro. Dazu kommt ein Flurschaden in Höhe von 500 Euro.

Feuerwehr Mürnsee ist mit zwölf Kräften eine Stunde lang im Einsatz

Die Feuerwehr Karpfsee war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Kräften im Einsatz. Unter anderem übernamen sie die Erstversorgung, regelten den Verkehr und kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe. Nach rund einer Stunde war der Einsatz laut Kommandant Thomas Girgnhuber beendet.

