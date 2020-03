Auto übersehen: Kollision in der Langau

Rund 5000 Euro Sachschaden und zwei leicht verletzte Frauen. Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen im Heilbrunner Ortsteil Langau ereignet hat.

Bad Heilbrunn -Verursacht hat ihn nach Angaben der Polizei eine Skoda-Fahrerin (49), die gegen 8.45 Uhr von ihrer Einfahrt aus nach links auf die Ortsdurchfahrt hatte abbiegen wollen, um nach Bad Tölz zu fahren. Dabei übersah die Frau eine Penzbergerin (66) in ihrem Opel Astra, die auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Penzberg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte die beiden Frauen in die Asklepios-Stadtklinik. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr ansprangen. (sis)

