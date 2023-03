Birgit Mayr aus Heilbrunn schreibt Heimatkrimi

Kultur

Birgit Mayr aus Bad Heilbrunn hat ihren ersten Heimatkrimi geschrieben. Im Buch „Der Kräuterheiler vom Tegernsee“ geht es um den Ausbruch einer Lungenkrankheit.

Bad Heilbrunn/Oberbuchen – Mit mehreren Büchern mit kleinen Geschichten über den heiligen Antonius wurde Birgit Mayr aus Oberbuchen vor einigen Jahren bekannt. Nun hat sie einen Heimatkrimi geschrieben. Er trägt den Titel „Der Kräuterheiler vom Tegernsee“ und ist im Gmeiner-Verlag erschienen.

Die Geschichte spielt im Tegernseer Tal und handelt von einem alten Kräuterheiler namens Anton, der zusammen mit seiner Enkelin Babette, deren Eltern gestorben sind, auf einem alten Hof lebt. Als eine Lungenkrankheit ausbricht, kommen zahlreiche Menschen zu ihm, denn Anton hat eine Kräutermedizin, die hilft – die einzige auf der ganzen Welt, wie sich herausstellt. Als der Chef eines internationalen Pharmakonzerns davon hört, will er unbedingt das geheime Rezept haben. Er schmiedet einen bösen Plan, der in einem Giftanschlag und in einer Entführung gipfelt. Doch die schrullige Hauptkommissarin Erna Salvermoser kann das Komplott zusammen mit ihrem Mops namens Ganghofer und einer List aufdecken.

Rezepte im Anhang

Mit dem Schreiben habe sie im ersten Lockdown begonnen, sagt Mayr. Die 31 Kapitel sind alle mit Heilkräutern betitelt – sie lauten beispielsweise Löwenzahn, Ringelblume und Weißdorn. Am Ende findet der Leser einige Rezepte wie Hollersirup, Bärlauchpesto und Apfelkuchen. Sie stammen von befreundeten Kräuterexpertinnen. Mayr selbst ist keine Kräuterpädagogin, sondern beschreibt sich selbst als „kräuterkundig“. Vorbild für die Rezepte seien französische Regionalkrimis. „Das hat mir selbst beim Lesen ziemlich gut gefallen.“ Und auch für die Art und Weise, wie Hauptfigur Anton heilt – nämlich mit begleitenden Gebeten –, gebe es ein Vorbild, sagt Mayr. Die Person solle jedoch unerkannt bleiben.

„Die Geschichte hat sich beim Schreiben Kapitel für Kapitel entwickelt“, sagt die 60-Jährige. „Ich wusste am Anfang nicht, wie es enden wird.“ Auch Einfälle von Freunden hätten ihr geholfen. Die erste Version sei ganz auf Hochdeutsch gewesen. „Doch der Verlag möchte im Regionalkrimi, dass die Einheimischen Dialekt sprechen“, sagt Mayr. Deshalb änderte sie die Passagen.

„Ich möchte nicht mit Querdenkern und Impfgegnern in Verbindung gebracht werden“

Auch wenn das Wort Corona in dem Roman nicht fällt, die Geschichte vom Ausbruch einer Lungenkrankheit und die Schilderungen vom Alltagsleben in einer Pandemiezeit wecken daran starke Erinnerungen. Das Buch spiegelt jene gesellschaftlichen Debatten wider, die damals geführt worden sind, die „guten“ Kräuterheiler auf der einen Seite und die „böse“ Pharmaindustrie auf der anderen. Darauf angesprochen, sagt Mayr: „Ich möchte nicht mit Querdenkern und Impfgegnern in Verbindung gebracht werden. Es ist eine ganz fiktive Geschichte.“ Ihr Lebensmotto sei: „Leben und leben lassen.“ Mayr wird in den kommenden Wochen und Monaten besondere Lesungen und Führungen anbieten, auch in Zusammenarbeit mit Angelika Schmidt. Einmal im Monat gibt es dann die „Heilkräuterführung am Wegesrand“. Beginn ist am 13. April, die Termine gehen bis Ende August. Mayr wird zudem weiterhin als Tölzer Stadtführerin tätig sein. Wenn sich „Der Kräuterheiler vom Tegernsee“ gut verkauft, wird es einen zweiten Band geben. „Ich schreibe schon. Dann wird es um Bonsais gehen“, verrät Mayr lächelnd. Und auch das vierte Antonius-Büchlein sei in Arbeit.

Lesungen im März

Birgit Mayr stellt ihr Buch bei einigen Lesungen vor, etwa im Gasthof Ramsau (17. März) und auf dem Glaswinklerhof (25. März) in Wackersberg, beide um 19 Uhr und inklusive Kräuter-Kostproben. Interessierte sollten sich vorher anmelden, per E-Mail an die Adresse T.Mayr@t-online.de.

