B11-Ausbau in Heilbrunn: Der Radweg kommt

Von: Elena Royer

Teilen

Der häufig geforderte Radweg neben der B11 bleibt nicht mehr nur ein Wunsch. Im Zuge des Ausbaus der Bundesstraße soll er nun realisiert werden. © arp

Die B 11 zwischen Reindlschmiede und dem Königsdorfer Ortsteil Schönrain wird ausgebaut. Das Staatliche Bauamt nimmt den von vielen Seiten gewünschten Radweg in die Planungen mit auf. Heilbrunns Bürgermeister Gründl zeigt sich erfreut.

Bad Heilbrunn/Königsdorf – Seit mehreren Jahren laufen bereits die Planungen, um ein Teilstück der Bundesstraße 11 auszubauen. Wie bereits berichtet, soll die unfallträchtigen Strecke zwischen Reindlschmiede (Bad Heilbrunn) und Schönrain entschärft werden, indem Kurven abgeflacht werden und die Straße so begradigt wird. Mittlerweile sind die Pläne zur Sanierung konkreter geworden. Der häufig angeregte und geforderte Radweg soll im Zuge des Ausbaus realisiert werden.

Martin Herda, der zuständige Abteilungsleiter für den Landkreis des Staatlichen Bauamts Weilheim, erklärt: „Explizit soll der Radweg, der von vielen Seiten gefordert wurde, mit in die Planungen aufgenommen werden.“

B 11: Radweg wird nun in Planung aufgenommen

Über diese Entscheidung erleichtert ist Bad Heilbrunns Bürgermeister Thomas Gründl (CSU). Die Gemeinde, die direkt vom Ausbau der Bundesstraße betroffenen ist, hat schon lange für einen Radweg neben der Straße plädiert. „Der Radweg war eine zentrale Anregung im Gemeinderat von Bad Heilbrunn“, so Gründl. „Er ist für uns ganz wichtig, daher freue ich mich sehr.“ Der Bürgermeister findet, dass es gerade in der heutigen Zeit, in der der Klimawandel eine große Rolle spielt, Radwege geben muss, damit die Bürger sicher von A nach B kommen. „Ich denke, mit dem Rad lässt sich am meisten CO2 einsparen.“

Aktuell befindet sich das Staatliche Bauamt mitten im Planfeststellungsverfahren. Im Rahmen dieses Verfahrens können zum Beispiel Gemeinden oder Behörden ihre Einwände in den Genehmigungsprozess einbringen. Im laufenden Jahr sollen die Pläne dann so abgeändert werden, dass die eingegangenen Wünsche, Forderungen und Anliegen weitestgehend berücksichtigt werden können. Der Plan wird voraussichtlich im Herbst/Winter 2022/2023 wieder ausgelegt. „Die Betroffenen können dann erneut Einblick nehmen und haben noch mal Gelegenheit zur Äußerung“, erklärt Herda.

Genauer Termin für Ausbau steht noch nicht fest

Durch den geplanten Radweg ergebe sich, so der Abteilungsleiter, ein deutlich höherer Bedarf an privatem Grund. Das Staatliche Bauamt hofft daher, dass auch die Grundstückseigentümer weiterhin mit dem Vorhaben einverstanden sind und die notwendigen Flächen zum Verkauf bereitstellen. „Es bleibt auch abzuwarten, ob zum Beispiel Einwände seitens der Unteren Naturschutzbehörde bestehen, da wir mehr Fläche versiegeln.“ Konkret werden durch den Radweg etwa 8000 Quadratmeter Fläche versiegelt. Der zusätzliche Flächenbedarf, errechnet aus 2,50 Metern Trennstreifen zwischen Fahrbahn und Radweg und 2,50 Metern Radwegbreite und Bankett, beläuft sich auf etwa 13 000 Quadratmeter.

Ein genauer Termin für den Ausbau der Bundesstraße 11 steht derzeit noch nicht fest. Das gesamte Verfahren werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen. „Ich rechne nicht mit einem Baubeginn vor 2025“, sagt Herda. Die Kosten für die Sanierungsmaßnahme schätzt das Staatliche Bauamt Weilheim derzeit auf etwa acht Millionen Euro.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.