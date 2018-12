Bad Heilbrunn: Erst gerieten die Hunde aneinander, dann die Besitzer

An einen recht rabiaten Hundebesitzer geriet am Samstag eine Benediktbeurerin. Er versuchte, die Frau zu ohrfeigen und trat nach ihr.

Bad Heilbrunn - Eine böse Überraschung erlebte eine 18-jährige aus Benediktbeuren, als sie mit ihrem Australian Shepard am Samstag gegen 10.15 Uhr in Bad Heilbrunn spazieren ging. Sie war mit dem Vierbeiner in der Ferdinand-Maria-Straße unterwegs. In der Nähe des Altenheims kam ihr ein etwa 55-jähriger Mann entgegen, der einen hellbraunen Mischlingshund dabei hatte.

Lesen Sie auch: Nach dem Waldbrand am Graseck/Jochberg: Die Natur erholt sich

Die beiden Hunde gerieten aneinander. Als die junge Benediktbeurerin versuchte, die beiden Vierbeiner voneinander zu trennen, trat der Mann mit dem Fuß nach den Hunden. Dabei traf er die 18-Jährige an der Hand.

Das war aber nicht das Ende der Auseinandersetzung. Nach Angaben der Polizei trat der Mann noch zwei Mal nach der Benediktbeurerin und versuchte sogar, ihr eine Ohrfeige zu verpassen.

Dann trat er zwei Mal nach der Frau

Nun suchen die Beamten nach dem rabiaten Hundehalter und bitten Zeuge des Vorfalls, sich zu melden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist kräftiger gebaut, hat ergraute Haare und einen Oberlippenbart. Er sprach bayerischen Dialekt.

Lesen Sie auch: Zum 30. Geburtsta: „Die Heilbrunner Fachklinik ist bis heute ein Glücksfall“

Zeugen, die Angaben zum Hundehalter beziehungsweise zum Sachverhalt machen können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 08041/761060 an die Polizei Bad Tölz wenden.

Was ist los im Tölzer Land? Immer auf dem Laufenden über die Ereignisse in Isarwinkel und Loisachtal bleibt man mit unserem Nachrichtenticker „Tölz live“

Auch interessant: Kleine Freuden, große Fragen: Was ihre Krippe einem Tölzer Ehepaar bedeutet

Rubriklistenbild: © PantherMedia / Antje Lindert-Rottke / Antje Lindert-Rottke