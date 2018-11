Tödlicher Unfall auf B472 - E-Bike-Fahrer stirbt

Eine Tour mit dem E-Bike nahm am Samstagnachmittag bei Bad Heilbrunn für einen Mann ein tödliches Ende. Er wurde beim Überqueren der B472 zwischen Ober- und Untersteinbach von einem VW-Transporter erfasst.

Bad Heilbrunn - Bei einem Unfall auf der B472 ist am Samstagnachmittag ein 86-jähriger Benediktbeurer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Senior mit seinem E-Bike unterwegs. Gegen 13.30 Uhr wollte er auf dem Weg von Obersteinbach Richtung Untersteinbach die Bundesstraße überqueren. Er nutzte dabei nicht die Unterführung, sondern überquerte die Bundesstraße. Dabei übersah er einen von links, also aus Richtung Bichl, kommenden VW-Transporter. An dessen Steuer saß ein 23-jähriger Penzberger. Er hatte nach ersten Erkenntnissen keine Chance, rechtzeitig abzubremsen. Der Transporter erfasste den E-Bike-Fahrer frontal. Der 86-Jährige, der keinen Helm trug, erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Tödlicher Unfall mit E-Biker: B472 gesperrt

Die Bundesstraße war mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über Untersteinbach umgeleitet. Die Feuerwehr war zur Sicherung der Unfallstelle und zur Verkehrsregelung vor Ort. Von der Staatsanwaltschaft wurde ein unfallanalytischer Gutachter hinzugezogen, beide beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

