Betrüger täuschen Benzin-Notlage vor: Polizei warnt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Männer gaben vor, Geld für Benzin zu brauchen. © Wolfgang Maria Weber via IMAGO

Mutmaßliche Trickbetrüger hat die Polizei im Gemeindegebiet Bad Heilbrunn am Dienstag gestellt. Die beiden hatten eine Notlage vorgetäuscht, um an Geld zu kommen.

Bad Heilbrunn - Die beiden rumänischen Staatsbürger im Alter von 34 und 21 Jahren standen am Dienstag gegen 16.30 Uhr an der Bundesstraße 11 nördlich des Kreisverkehrs Langau und täuschten vor, Geld für Benzin zu benötigen, obwohl der Tank ihres Fahrzeugs tatsächlich zu diesem Zeitpunkt halb voll war.

Polizei warnt vor dieser Masche, die seit Längerem bekannt ist

Die Polizei fand im später Wagen der beiden einen erbettelten Geldbetrag in Höhe von 150 Euro in einer Geldbörse. Die Polizei warnt vor dieser Art von Betrügern, die mit dieser Masche seit Längerem im Bundesgebiet unterwegs sind. „Sie täuschen eine Notlage vor und leben hier in Deutschland vom erbettelten Geld“, so die Beamten.

