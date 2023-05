Bad Heilbrunn: Einbrecher erbeuten in Tankstelle Zigaretten für tausende Euro

Ein Einbruch in Bad Heilbrunn beschäftigt die Tölzer Polizei. (Symbolfoto)

Sie gingen mit brachialer Gewalt vor. Nun sucht die Polizei nach zwei bislang unbekannten Tätern, die in eine Tankstelle in Bad Heilbrunn eingebrochen sind.

Bad Heilbrunn – In die freie Tankstelle in Bad Heilbrunn wurde in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten rund 50 Stangen Zigaretten.

Einbruch in Tankstelle in Bad Heilbrunn

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren es zwei Personen, die zwischen 3 und 4 Uhr in der Früh die Eingangstüre mit roher Gewalt aufhebelten. Der Wert der Beute, die sie im Inneren der Tankstelle machten, liegt nach Angaben der Beamten im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Täter trugen jeweils schwarze Jacken, blaue Kapuzenpullis, dunkle Hosen, schwarze Schuhe, orangefarbene Handschuhe, Basecaps und FFP2-Masken. Des Weiteren führten sie eine blaue Tasche mit weißer Aufschrift mit sich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08041/761060 entgegen.

