Bad Heilbrunn: Zeugin findet schwer verletzten Fahrradfahrer - Nach Sturz Bewusstsein verloren

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Mit dem Rettungshubschrauber wurde ein Schwerverletzter in die Klinik geflogen. © Stefan Kiefer/dpa

Eine aufgeplatzte Teerfuge wurde in Bad Heilbrunn einem Radfahrer (75) zum Verhängnis. Nach einem Sturz musste er per Hubschrauber abtransportiert werden.

Bad Heilbrunn - Schwer verletzt wurde am Donnerstagmittag ein Wolfratshauser bei einem Radlunfall im Gemeindegebiet Bad Heilbrunn. Nach Angaben der Polizei fuhr der 75-Jährige gegen 12.30 Uhr mit seinem Rennrad in Hohenbirken in Richtung Fletzen.

Dabei fädelte er offensichtlich mit dem Vorderreifen in eine aufgeplatzte Teerfuge ein, stürzte und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Schwer verletzter Radfahrer in Bad Heilbrunn

Eine 50-jährige Heilbrunnerin, die an Unfallstelle vorbeikam, alarmierte umgehend die Rettungskräfte, die den Verletzten mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Murnau flogen.

Obwohl der Mann einen Helm getragen hatte, zog sich der Wolfratshauser schwere Gesichtsverletzungen und eine Gehirnerschütterung zu.

