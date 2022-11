Auto 2020 zwangsstillgelegt: Frau fährt es trotzdem weiter

Die Polizei wurde wegen eines verdächtigen Autos in Bad Heilbrunn verständigt.

Anzeige bei der Polizei

Von Andreas Steppan schließen

Eine Frau aus dem Loisachtal war zwei Jahre lang mit einem Auto unterwegs, dem längst die Zulassung entzogen worden war - bis nun Zeugen argwöhnisch wurden.

Bad Heilbrunn - Mehrere Mitteilungen über ein verdächtiges Fahrzeug gingen zuletzt bei der Polizeiinspektion Bad Tölz ein. Das fragliche Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Birkenallee in Reichersbeuern. Wie sich herausstellte, hatte der Argwohn der Zeugen seine Berechtigung.

Recherchen der Polizei ergaben, dass das mitgeteilte Kennzeichen aktuell nicht vergeben war. Das Fahrzeug war bereits im November 2020 zwangsstillgelegt worden. Das Auto war seit diesem Zeitpunkt nicht mehr zugelassen worden, eine Versicherung bestand nicht.

Trotz fehlender Zulassung immer wieder mit Auto unterwegs

Am Montagabend trafen Beamte an der letzten Halteranschrift die Beschuldigte, eine 63-jährige Frau aus Bichl, sowie das Fahrzeug an. Sie räumte ein, trotz fehlender Zulassung immer wieder mit dem Fahrzeug gefahren zu sein. Die Frau muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz und Zulassung rechnen.

