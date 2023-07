Leichtfertige Geldwäsche: Heilbrunner (59) fällt auf Betrugsmasche herein und muss Geldstrafe zahlen

Amtsgericht

Ein Mann aus Bad Heilbrunn (59) muss wegen leichtfertiger Geldwäsche 1600 Euro Strafe zahlen. Er war einer fiesen Betrugsmasche auf den Leim gegangen.

Bad Heilbrunn/Wolfratshausen – Die Suche nach einem Kredit bescherte einem Mann aus Bad Heilbrunn Ärger mit der Justiz. Der 59-Jährige war auf eine fiese Betrugsmasche hereingefallen und musste sich nun wegen leichtfertiger Geldwäsche vor dem Amtsgericht in Wolfratshausen verantworten. Er wurde zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt.

Er habe dringend Geld für eine Umschuldung gebraucht, erklärte der Angeklagte. Im Internet fand er ein verheißungsvolles Angebot, von dem er sich unkompliziert und schnell den gewünschten Betrag von 25 000 Euro erhoffte.

Dass er zu diesem Zweck ein neues Konto eröffnen sollte, über welches das Geschäft abgewickelt werden sollte, sei ihm komisch vorgekommen, ebenso wie die Tatsache, dass er 240 Euro, die als erste Zahlung auf dem Konto eingingen, an eine ihm unbekannte Person weiterleiten sollte. „Man hat mir gesagt, dann sei die erste Kreditrate gesichert“, erklärte der Beschuldigte. Daraufhin habe er aber „alles abgeblasen“ – zu spät.

„Man sucht keinen Kredit im Internet“: Bad Heilbrunner erhält milde Strafe

Insgesamt neun Geldbeträge gingen im Februar vorigen Jahres binnen kurzer Zeit auf dem Konto ein und wurden via Mastercard von einem Unbekannten abgehoben. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich dabei um Ebay-Verkäufe handelte, für die die Betrüger zwar das Geld kassiert, aber die versprochenen Waren nicht geliefert hatten. „Ich habe von dem Geld nichts gewusst, ich habe das Konto selbst nie hergenommen. Es gab keine Bewegungen von mir“, beteuerte der Heilbrunner. Insgesamt habe das Konto nur fünf Tage bestanden.

„Man sucht keinen Kredit im Internet“, hielt Richter Helmut Berger dem Mann vor. „Da tummeln sich doch alle, die eigentlich woanders hingehören.“ Das wisse er jetzt auch, entgegnete der Angeklagte. „Ich war einfach zu blauäugig, aber das passiert mir nie mehr.“

Mit der Verurteilung zu 40 Tagessätzen à 40 Euro, insgesamt 1600 Euro, kam das Gericht der Bitte des Heilbrunners um eine milde Strafe nach. Zusätzlich ordnete der Richter allerdings die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 2305 Euro an. So hoch war der Gesamtbetrag aus den betrügerischen Ebay-Geschäften, die über das Konto des Angeklagten abgewickelt worden waren. (rst)