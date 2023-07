Großer Andrang bei Loriot-Tag in Nantesbuch: Blasmusik, Venus aus dem Sumpf und Hunde im Weltall

Zahlreiche Besucher strömten trotz Badewetter zum Gut Nantesbuch, um Camille Saint-Saëns „Karneval der Tiere“ mit Texten von Loriot zu erleben. © Sabine Näher

Loriot lebt in seinen Werken weiter: Zahlreiche Besucher strömten zu dem Tag, den die Stiftung Kunst und Natur in Bad Heilbrunn dem großen Humoristen gewidmet hatte.

Bad Heilbrunn – Wer sich in der drückenden Mittagsschwüle dem Langen Haus auf Gut Karpfsee nähert, hört schon von Weitem die zünftigen Klänge der Blasmusik Holzhausen. Vor prächtiger Kulisse mit Weitblick ins Tal und die Berge spielt sie beschwingt auf. An Biertischen unter ausladenden weißen Sonnenschirmen haben sich die Besucher, wohl versorgt mit Speis und Trank, niedergelassen. Das hätte Loriot gefallen, denn er liebte die bayerische Kultur und pflegte enge Kontakte zu den Blaskapellen der Region.

Loriot-Ausstellung in Nantesbuch zeigt 40 Original-Skizzen

Vicco von Bülow, geboren 1923 in Brandenburg an der Havel, der seinen Künstlernamen dem Wappentier der Familie, dem Pirol – auf Französisch Loriot – entlieh, hat die Stiftung Kunst und Natur zum 100. Geburtstag einen ganzen Tag gewidmet. Inklusive einer kleinen, feinen Ausstellung, die noch bis zum 23. Juni im Obergeschoss des Langen Hauses zu sehen ist. 40 Original-Zeichnungen ihres Vaters hat Tochter Susanne von Bülow aus dem Archiv ausgesucht. Darunter sind Arbeiten, die noch nie öffentlich gezeigt wurden.

Karneval der Tiere: Akademisten der Bayerischen Staatsoper ließen unter der Leitung von Olivier Tardy das ganze Tierreich vor dem inneren Auge erstehen. © Sabine Näher

Viele nehmen die „Freuden“ des Landlebens aufs Korn. Damit kannte sich Loriot bestens aus, denn er lebte von 1963 bis zu seinem Tod 2011 in Ammerland am Starnberger See. Zu Themen wie „Umgang mit Eichhörnchen“, „Kleingärtner Bernhard B.“ oder „Umgang mit Maulwürfen“ hat er ganze Serien gezeichnet. Da rät ein „Maulwurffreund aus Harlaching“, man möge den „Gedankenaustausch auf gleicher Ebene“ wählen – und hat sich dazu selbst in seinem Garten eingebuddelt. Eine Familie, die einen Pelzhandel gründen wollte, hat sich so an die possierlichen Tierchen gewöhnt, dass sie nunmehr in die „häusliche Gemeinschaft“ aufgenommen sind.

„Karneval der Tiere“ mit Texten von Loriot

Etliche Arbeiten, die Umweltthemen behandeln, wirken unglaublich aktuell. Da planscht ein Paar ausgelassen im Meer, umgeben von Flaschen, Kanistern und sonstigem Unrat. Ein paar Touristen besichtigen München, von dem bloß noch die Türme der Frauenkirche aus den Müllbergen ragen. Wie gemacht für Nantesbuch, wo man sich um die Wiedervernässung der Moore kümmert, ist die „Venus aus dem Sumpf“, inspiriert von Botticellis Meisterwerk.

Souverän: Der Schauspieler Johann von Bülow, mit Loriot entfernt verwandt, präsentierte mit „Der ganz offene Brief“ fingierte Leserbriefe an die Illustrierte Quick. © Sabine Näher

In der Maschinenhalle auf Gut Nantesbuch lockt dann ein ganz besonderes Vergnügen: Camille Saint-Saëns „Karneval der Tiere“ mit Texten von Loriot. Die jungen Musiker, Akademisten der Bayerischen Staatsoper, lassen unter der Leitung von Olivier Tardy das ganze Tierreich in plastischer Tonmalerei vor dem inneren Auge der Zuhörer erstehen. Da malt der Kontrabass die schwergewichtige Anmut der tanzenden Elefantendame, zeichnen flinke Staccati im Klavier die umherhüpfenden Kängurus, machen sanft wogende Streicherwellen das Aquarium anschaulich oder lässt das Cello den Schwan seine eleganten Bahnen ziehen.

Stefan Wilkening ist der famose Erzähler, bei dem Loriots herrlich hintersinnige Texte in den besten Händen sind. Kleine Kostprobe: „Ein verspätetes Nilpferd findet seinen Sitz von einem Krokodil belegt. Vorsichtig nimmt es auf dem unteren Ende des länglichen Tieres Platz.“ Groß und Klein amüsieren sich prächtig. „Da capo! Applaudiert ein Kaninchen. Aber das Fest ist zu Ende…“, beschließt Wilkening das herrliche Vergnügen.

Nantesbuch: Johann von Bülow liest Texte von Loriot

Zum Glück trifft das nicht auf den Tag für Loriot zu. Denn hier steht eine weitere Lesung mit Musik an. Der Schauspieler Johann von Bülow, mit Loriot entfernt verwandt, präsentiert mit „Der ganz offene Brief“ fingierte Leserbriefe an die Illustrierte Quick aus den späten 1950er-Jahren, die natürlich eine vom Verlag beauftragte Kolumne waren. Hier greift Loriot alles auf, was ihn umtreibt, von unsinnigen Erfindungen wie dem „Taschen-Lügendetektor für den innerfamiliären Bereich“ über den Flug der sowjetischen Hündin Leica ins Weltall („Ich habe zwei Hunde, die in solchen Dingen gar keinen Ehrgeiz zeigen“) bis zum Militärdienst Elvis Presleys in Deutschland („Die schärfste Waffe der USA: Der Hörer flieht schreiend bei seinen Liedern“). Von Bülows Vortrag, der souverän mit Stimmfarben, Tempo und Dynamik spielt, wird musikalisch passend illustriert vom Hornquartett der Bayerischen Staatsoper.

Und nochmals wird der mitunter prophetische Blick Loriots auf die Zukunft deutlich. Und es ist klar: Der große Humorist lebt weiter in seinen unvergessenen Werken, die auch an diesem Tag immer wieder zitiert werden.

Von Sabine Näher