„Kaffee und Bier“ im Kursaal

Bayern trifft Österreich, Kaffeehaus trifft Wirtshaus: Unter diesem Motto steht die Veranstaltung am Sonntag im Bad Heilbrunner Kursaal.

Bad Heilbrunn –In der Reihe „Musikalisches Bad Heilbrunn“ steht am Sonntag, 19. Mai, eine weitere Veranstaltung auf dem Programm. Zu Gast sind Stefan Leonhardsberger und Stephan Zinner mit ihrem Programm „Kaffee und Bier“. In humorvoller Weise geht es dabei um die unterschiedlichen Liebhabereien der Österreicher und der Bayern. Während Stefan Leonhardsberger die Wiener Kaffeehauskultur schätzt, ist der Bayer Stephan Zinner Anhänger der bayerischen Wirtshauskultur. In „Kaffee und Bier“ lesen die beiden Schauspieler und Kabarettisten Texte von den Österreichern Karl Kraus, Arthur Schnitzler, Joseph Roth, Egon Fridell und Anton Kuh. Auf der bayerischen Seite sind unter anderem Oskar Maria Graf, Joachim Ringelnatz, Gerhard Polt und Karl Valentin vertreten. Die musikalische Lesung im Kursaal beginnt um 20 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf bei der Gäste-Info (Telefon 0 80 46/323) 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. (mw)

Lesen Sie auch: Gerichtsstreit um „Tölzer Kasladen“: Es riecht nach einem klaren Urteil

Lesen Sie auch: 20 Heilbrunner Kinder ohne Kindergarten-Platz: Eltern machen ihrem Ärger Luft