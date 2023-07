Bequeme Erfindung aus Bad Heilbrunn: Mit diesem Oberteil wird der BH überflüssig

Von: Felicitas Bogner

Shirts mit integriertem BH-Ersatz: Unter dem Label „Branini“ entwirft die Bad Heilbrunner Jung-Unternehmerin Nina Holzer gemütliche Oberteile für Frauen. © Arndt Pröhl

Shirts mit integrierten Polstern als angenehmer BH-Ersatz: Mit dieser Entwicklung hat Jung-Unternehmerin Nina Holzer aus Bad Heilbrunn Erfolg.

Bad Heilbrunn – Fast jede Frau kennt es: zu Hause ankommen und für den Gemütlichkeitsfaktor als erstes den meist unbequemen Büstenhalter ausziehen. Oft allerdings wollen sich Frauen ohne BH nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Die 22-jährige Studentin Nina Holzer aus Bad Heilbrunn hat für dieses Problem eine Lösung entwickelt. Mit ihrem jungen Modelabel „Branini“ hat sie Oberteile mit integrierten Polstern als angenehmen BH-Ersatz entworfen. Bei „Stoff im Kopf“, einem Qualifizierungsprogramm für Start-up-Unternehmen im Textilbereich, hat sie damit sogar einen Preis gewonnen.

Junges Modelabel „Branini“ aus Bad Heilbrunn

„Mein Marketingstudium an der FOM habe ich coronabedingt komplett online begonnen“, sagt sie. „Und da hatte ich während des Lockdowns das Dauerthema, dass ich es zu Hause gerne gemütlicher haben, aber auch nicht die ganze Zeit im Schlafanzug sein wollte“, erklärt sie ihren Ansatz. Im Internet habe Holzer nach Oberteilen mit integrierten gemütlichen Cups gesucht. „Aber ich habe nichts gefunden, das mich überzeugt hat. Die meisten Oberteile, die beides enthalten, waren Sportshirts. Aber ich wollte ja auch nicht den ganzen Tag in Sportkleidung verbringen.“ Nach langen Recherchen habe sie sich dazu entschlossen, selbst ein Top zu kreieren, dass eine angenehme BH-Alternative eingenäht hat.

Der Schritt sei ihr nicht schwergefallen. Denn: „Es war schon immer mein Wunsch, irgendwann Produkte für meine eigene Modemarke zu designen und zu verkaufen“, sagt sie. „Von klein auf habe ich mich für Mode interessiert. Als Kind habe ich schon Kleider für meine Puppen selbst genäht.“

Oberteile mit integrierten Cups selbst designt

Für die ersten Schritte zur Unternehmensgründung suchte sich Holzer einen Coach. „Das war sehr hilfreich für die Punkte, wie und wo man nähen lassen kann, oder auch, an welche Zielgruppe sich meine Produkte richten“, erklärt sie.

Die Oberteile habe sie von Anfang an selbst designt, so die Heilbrunnerin. „Bei der ersten Kollektion habe ich allerdings noch einen technischen Zeichner gebraucht, das mache ich nun aber auch schon selber“, berichtet Nina Holzer. Wichtig sei ihr auch, dass ihre Kleidung in der EU produziert werde. „Ich habe eine Produktionsstätte in Lettland gefunden, die vor allem für kleinere Labels arbeitet.“

Der Name „Branini“ setzt sich übrigens aus zwei Bestandteilen zusammen: „Bra“ steht für den englischen Begriff für BH und „Nini“ ist Holzers Spitzname aus Kindheitstagen.

Nicht genügend Halt für Frauen mit sehr großer Oberweite

Mittlerweile gibt es schon verschiedene Shirts und Bodys im Sortiment. „Mir war es wichtig, erst einmal Basic-Oberteile zu designen“, sagt die 22-Jährige. Da die Polster ohne Bügel in die Oberteile genäht sind, sei das Produkt freilich nicht für jede Frau passend. „Es gibt bisher auch nur die Größen S bis L.“ Denn Holzer gesteht: „Ich denke, dass die Oberteile für Frauen mit sehr großer Oberweite nicht unbedingt genügend Halt geben.“

Das ist auch ein Punkt, an dem die junge Unternehmerin noch arbeitet: „Ich versuche, dass die Oberteile für mehr Frauen passend sind.“ Auf der anderen Seite sieht sie darin auch eine große Herausforderung. „Es gibt ja nahezu kein Kleidungsstück, das jeder Frau mit jeder Größe und Figur passt.“

Erst Anfang 2022 kam das erste Oberteil auf den Markt. Mittlerweile gibt es vier verschiedene Variationen mit unterschiedlichen Ärmellängen, Farben und Halsausschnitten.

Nina Holzer aus Bad Heilbrunn gewinnt Wettbewerb „Stoff im Kopf“

Überdies hat sich die Studentin bei dem Förderprogramm „Stoff im Kopf“ beworben – mit Erfolg. „Ich bin über Instagram darauf gekommen und habe mich gleich vorgestellt“, erinnert sie sich. Final durften 18 von 30 Bewerbern bei dem Qualifikationsprogramm für Start-up-Unternehmen mitmachen. „Ich habe so kostenlos an Workshops teilnehmen können und auch Einzelcoaching-Stunden für die Entwicklung meines Unternehmens bekommen“, erklärt sie. „Das hat mir total weitergeholfen.“

Gegen die 17 anderen Teilnehmer-Gruppen setzte sich Holzer durch. „Ich habe den Wettbewerb schlussendlich sogar gewonnen“, freut sich die Heilbrunnerin über die Auszeichnung. Daher werden ihre Oberteile künftig auch in Pop-Up-Stores zum Verkauf stehen. „In welchen genau, ist allerdings noch nicht endgültig geklärt“, sagt sie. Bis dahin sind die bequemen Shirts erst mal nur online oder auf dem „Kräuterzauber“ in Bad Heilbrunn (siehe unten) erhältlich. „Da bin ich mit einem Stand vertreten und freue mich sehr, auch in meiner Heimat mein Produkt zum ersten Mal verkaufen zu können.“

