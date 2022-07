Bad Heilbrunn muss sich von viel Grund in der Ortsmitte trennen

Von: Felicitas Bogner

Teilen

So sieht der Plan für die Heilbrunner Ortsmitte aus: Die Bereiche A, A’, B, C und D werden im Erbbaurecht vergeben. Auch Kita und Grüngürtel bleiben in Gemeindehand. Die Bereiche K und L werden nach dem Kitabau verkauft. Ebenso werden Anger 1 (G, F, E) und Anger 2 (H, I, J) verkauft. Der, der den Zuschlag will, muss sich an einige Vorgaben halten. © Gemeinde Bad Heilbrunn

In einem Pressegespräch stellte Bürgermeister Thomas Gründl jüngst die aktuelle Planung für die Ortsmitte vor. Dabei wurde klar, dass die Gemeinde sich von mehr Grund als einst erhofft trennen wird.

Bad Heilbrunn – Seit 14 Jahren beschäftigt sich Bad Heilbrunn mit dem gigantischen Projekt: die Neugestaltung der Ortsmitte. Nun wurde bei einem Pressegespräch die Planung hinsichtlich der Flächen und deren Nutzung vorgestellt. Neben je einem Vertreter aus allen Fraktionen, Victoria Seidl (FW), Josef Schröfl (CSU) und Bernd Rosenberger (Grüne), waren Bürgermeister Thomas Gründl (CSU), Bauamtsleiter Hans Keller und Geschäftsstellenleiter Andreas Mascher anwesend. Die langjährigen Berater der Gemeinde in Sachen Ortsmitte, Wirtschaftsexperte Wilhelm Weissbecker und Ortsplaner Volker Salm, wurden per Video zugeschaltet.

Zu Beginn erklärte Gründl dass „die finanzielle Herausforderung doch zu hoch“ sei, um – wie einst geplant – den Großteil der Ortsmitte in Gemeindehand zu behalten. „Daher müssen wir leider ein paar Teile hochpreisig verkaufen.“ Das Bebauungsplangebiet erstreckt sich über 37 300 Quadratmeter. Nettobauland sind 17 530 Quadratmeter. „Davon werden wir etwa 36 Prozent verkaufen, also 6378 Quadratmeter, der Rest verbleibt im Bestand der Gemeinde“, sagte der Rathauschef.

Thomas Gründl: „Müssen ein paar Teile hochpreisig verkaufen“

Ein Teil wird im Erbbaurecht vergeben. Überdies behält die Kommune den Grüngürtel. Die Flächen neben der geplanten Kita werden frei verkauft. Hier können zwei Doppelhäuser errichtet werden. „Diese Grundstücke werden allerdings erst verkauft, wenn der Kitabau fertig ist, denn der Grund wird bis dahin für die Baustelleneinrichtung benötigt“, sagt Gründl.

Ebenso werden die Bereiche Anger 1 und Anger 2 von der Gemeinde veräußert. Hierzu gibt es jedoch einige Regularien: Der Kauf des Wohnungsbaulands Anger 1 ist daran gebunden, dass sich der Investor zugleich um die Umsetzung der Ortsentwicklung im nördlichen und westlichen Bereich kümmern muss. Das beinhaltet beispielsweise den Bau des Ärztehauses mit Apotheke, gewerblichen Flächen sowie Wohnflächen – teils auch für bezahlbaren Wohnraum. Sprich, er muss sich auch um die Areale kümmern, die von der Gemeinde im Erbbaurecht vergeben werden. „Und wir werden für das Ärztehaus das Belegungsrecht behalten“, betonte Gründl. So kann die Gemeinde selbst festlegen, welche Ärzte ins Zentrum ziehen.

Geplantes Ärztehaus soll nun am Sankt-Kilians-Platz errichtet werden

Das Ärztehaus sei vormals gegenüber vom Rathaus geplant gewesen, erklärte Geschäftsleiter Mascher auf Nachfrage unserer Zeitung. „Aber aufgrund von Problemen mit einer Tiefgarage haben wir uns für die Gebäude am Sankt-Kilians-Platz umentschieden.“ Hier können überirdische Parkmöglichkeiten bequem angefahren werden, erklärt Mascher.

Auf den Flächen von Anger 2 sind insgesamt drei Wohngebäude vorgesehen. „Dieses Bauland kann allerdings nur erworben werden, wenn es auch Bewerber für Anger 1 inklusive den gemeindlichen Flächen mit Erbbau gibt“, stellt Gründl klar. Das bedeutet: „Anger 1 und 2 können nur verwirklicht werden, wenn die Erbbaurechtsfläche auch vergeben ist.“ Wer zum Zug kommen will, muss ein Konzept vorlegen, das gewisse Vorgaben erfüllt. Beispiele dafür sind klimagerechtes Bauen, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum oder auch ein modernes Mobilitätskonzept. Im Rahmen eines Wettbewerbs bekommt dann der Investor den Zuschlag, der die beste Kombination aus fairem Preis und gelungenstem Konzept vorlegt. Auf der Qualität von Letzterem liegt der Schwerpunkt: „Hier ist uns eine Mischung aus modernem Bauen, das aber auch noch in unseren ländlichen Raum passt, sehr wichtig“, betont Gründl.

In der Summe soll im Ortszentrum knapp 2000 Quadratmeter geförderter, also bezahlbarer Wohnraum entstehen. Das entspreche – je nach Schnitt und Größe – ungefähr 86 Wohnungen. Auch dafür behält sich die Gemeinde das Belegungsrecht bei ihrem erbbaurechtlichen Eigentum vor. „Nach welchen Kriterien entschieden wird, wer in den bezahlbaren Wohnraum ziehen kann, muss noch festgelegt werden“, sagt Mascher auf Anfrage.

Kitabau soll im kommenden Jahr beginnen

Somit ist die Gemeinde nur für die Kindertagesstätte selbst der Bauherr. In dem Realisierungswettbewerb habe sich unter 15 Bewerbern das spanische Architekturbüro „Sulitze Muñoz Arquitectos“ mit seinem Entwurf durchgesetzt. Die Kita entsteht neben der evangelischen Kirche, die auch Träger der Einrichtung sein wird. Knapp 100 Kinder sollen dort Platz finden – aufgeteilt in fünf Gruppen. Die Kosten belaufen sich auf etwa 5 Millionen Euro. Dabei kann Heilbrunn mit einem Zuschuss von mindestens 50 Prozent rechnen. Der Bau soll Ende 2023 beginnen. „Das Gebäude sollte ein Jahr später fertiggestellt sein“, schätzt Salm.

Die Gesamtkosten des Projekts Neugestaltung Ortsmitte belaufen sich auf 25 Millionen Euro. Die Gemeinde hat die Erschließungs- und Planungskosten zu tragen. Diese werden von den Experten mit rund fünf Millionen Euro beziffert. Vier Millionen Euro erhofft Bad Heilbrunn durch den Verkauf der Grundstücke zu erlösen. Am Ende kalkulieren die Experten mit einer eine Gesamtverschuldung der Gemeinde von 12 Millionen Euro. Aktuell liegt diese bei 8,77 Millionen Euro – die hauptsächlich noch aus dem Kauf der Hoefter-Grundstücke in der Ortsmitte resultieren, so Rathauschef Gründl. Zum Schluss lobte Weissbecker die Arbeit des Bürgermeisters und der Räte. „Heilbrunn sticht als positives Beispiel heraus, wie fraktionsübergreifende Arbeit im Gemeinderat funktionieren kann. “

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.