Bad Heilbrunn: Neuer Standort für Waldkindergarten gefunden?

Von: Patrick Staar

Wird es im Loisachtal bald wieder einen neuen Waldkindergarten geben? (Symbolbild). Bad Heilbrunn hofft auf baldigen Vertragsabschluss. © Frank Rumpenhorst/dpa

Bad Heilbrunn ist seit längerem auf der Suche nach einem neuen Standort für den Waldkindergarten. Anscheinend ist die Gemeinde fündig geworden und wartet nun auf den Vertragsabschluss.

Bad Heilbrunn/Benediktbeuern – Die Standortsuche für den Heilbrunner Waldkindergarten steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Das einzige, was noch fehlt, ist die Vertragsunterschrift des Grundstückseigentümers. So lange diese noch nicht geleistet ist, will Bürgermeister Thomas Gründl den Platz noch nicht verraten, „aber es schaut relativ gut aus“. Mittlerweile seien mit allen Beteiligten Gespräche geführt worden, also unter anderem auch mit den Jägern und den Mitarbeitern des Landratsamts, sagte der Bürgermeister nun im Gemeinderat. Auch der Benediktbeurer Bürgermeister Toni Ortlieb habe sich alles angesehen.

Bad Heilbrunn: Standortsuche für Waldkindergarten steht kurz vor Abschluss

Heiner Koch, Vorstand des Albert-Schweitzer-Familienwerks Bayern, erläuterte vor den Räten das Konzept des Waldkindergartens. Die Einrichtung der beiden Gemeinden Bad Heilbrunn und Benediktbeuern sei der vierte und jüngste Waldkindergarten im Albert-Schweitzer-Familienwerk Bayern. Generell seien Waldkindergärten „sehr im Kommen“. Sie seien für die Gemeinden attraktiv, da im Gegensatz zu herkömmlichen Kindergärten, keine Millionen-Investition notwendig ist, um alles in Gang zu bringen, so Koch.

Die Kosten für den Bau einer Jurte im Waldkindergarten seien vergleichsweise „überschaubar“. Aufgrund der fehlenden festen Wände sei das laufende Defizit jedoch höher als bei anderen Einrichtungen: „Wir müssen die Kinder behüten und beschützen.“ In diesem Jahr falle das Defizit „erstaunlich hoch“ aus. Der Hauptgrund dafür sei, dass plötzlich weniger Kinder in den Waldkindergarten gingen.

Ungeklärte Standortfrage habe Eltern verunsichert

Die Gründe dafür erläuterte Manuela Stieglbauer, Assistentin der Bereichsleitung Oberbayern. Zu Beginn des Jahres 2020 sei der Kindergarten noch voll besetzt gewesen, entsprechend viel Personal sei eingestellt worden. Die ungeklärte Standortfrage habe dann aber die Eltern verunsichert. Entsprechend sei die Zahl der betreuten Kinder zurückgegangen.

Das Personal habe das Familienwerk gleichwohl behalten, „denn im Betreuungsbereich findet man nur schwer jemanden“. Abgesehen davon gebe es Nachrücker. Stieglbauer geht daher davon aus, dass der Kindergarten bald wieder voll besetzt ist. Davon ist auch Koch überzeugt: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir den neuen Standort realisieren können und nähern uns einer stabilen Situation.“

Kilian Spindler wollte wissen, wie die Personalsituation im Kindergarten aussieht und ob in Mürnsee Inklusionskinder betreut werden. „Wir bewegen uns in einem Korridor von 9,5 bis elf Kinder pro Aufsichtsperson“, antwortete Stieglbauer. Eine Erzieherin, eine Kinderpflegerin und eine Hilfskraft seien im Einsatz. Sie kümmern sich auch um ein Inklusionskind, für das drei Plätze berechnet werden.

