Die besondere Zeit zwischen den Jahren: Kräuterexpertin erklärt das Räuchern in den Raunächten

Auch Kräuterpädagogin Anneliese Stockinger hat das Thema für sich entdeckt. Sie erklärt, was der aromatische Rauch während der Raunächte bewirken soll.

Eine Heilbrunnerin verrät, welche Kräuter sich besonders gut zum Räuchern eignen - und warum sie in den Raunächten keine Wäsche nach draußen zum Trocknen hängt.

Bad Heilbrunn – Aromatisch duftender Rauch steigt aus dem kleinen steinernen Töpfchen auf, das auf dem Tisch im Wohnzimmer von Anneliese Stockinger steht. Die ausgebildete Kräuterpädagogin verteilt die weißen Rauchschwaden mit einem großen Fächer aus Federn. Dann streut sie noch ein bisschen Weihrauch auf die glühende Kohle.

Räuchern als Ritual in den Raunächten

Räuchern ist ein Ritual, das häufig während der Raunächte vollzogen wird. Von Heiligabend an beginnen die zwölf Raunächte, die bis zum Dreikönigstag dauern. Es ist die Zeit der Stille, der Schau nach innen, der Rückschau auf das alte, und der Vorschau auf das neue Jahr, erklärt Stockinger, die zum Thema Räuchern eigens eine Fortbildung besucht hat. „Mich hat das einfach interessiert“, sagt sie und beobachtet in jüngster Zeit auch allgemein wachsende Aufmerksamkeit fürs Räuchern. Dem Tölzer Kurier erklärt sie, was es mit dem Räuchern während der Raunächte auf sich hat.

Die 66-Jährige selbst hat sich langsam an das Thema herangetastet. „Ich bin keine Fachfrau, sondern möchte nur Wissen für den Hausgebrauch vermitteln“, betont sie. Was aber steckt hinter dem Räuchern? „Damit schafft man Platz für Neues“, erläutert die Kräuterpädagogin, die in der Nähe von Bad Heilbrunn wohnt. „Man wird Ballast los und startet unbeschwert ins neue Jahr.“ Indem man räuchert, reinigt man die Räume auch von „emotionalen Spinnweben“, hat Stockinger bei ihren Recherchen erfahren. Außerdem steige der Duft in den „ältesten Teil des Gehirns“, in das limbische System, wo er sich positiv auf Stimmung und Gefühle auswirke.

Salbei, Beifuß und Wacholder eignen sich gut zum Räuchern

Besonders wichtig sei es, auf die Qualität des Räuchermaterials zu achten. „Gefärbter Weihrauch eignet sich zum Beispiel nicht so gut“, erklärt Stockinger. Stattdessen empfiehlt sie Weihrauch aus Altötting. Selbst sammelt sie während der Sommermonate Kräuter, die sie auf Gittern trocknet und anschließend in Papiertüten abfüllt. Im Winter hat sie somit einen großen Vorrat. Man kann aber auch mit Räucherbüscheln räuchern. Dafür werden Kräuter mit einer Schnur eng zusammengebunden und der ganze Büschel angezündet. „Das ist aber nicht unbedingt praktisch, um damit das ganze Haus auszuräuchern“, findet Stockinger. Denn dabei könne leicht Glut herunterfallen.

Salbei mit seiner desinfizierenden Wirkung, reinigender Wacholder oder Beifuß, der Ängste lösen soll, eignen sich gut zum Räuchern während der Raunächte. Anfängern empfiehlt sie ein Räucherstövchen. „Das ist die einfachste Variante.“ Doch auch eine mit Sand gefüllte Räucherpfanne eigne sich gut, um die glühende Kohle hineinzulegen. Das Räuchermaterial kommt obendrauf.

Zum Trocknen aufgehängte Wäsche zieht böse Geiser an

Es gibt viele überlieferte Bräuche und Rituale für die Raunächte. „Manche waschen während dieser Zeit keine Wäsche“, erklärt Stockinger. Sie selbst vermeidet es an den zwölf Tagen, ihre Wäsche zum Trocknen nach draußen zu hängen. „Man sagt, das zieht böse Geister an.“ Zudem sollen diese Tage als Auszeit genutzt werden. „In jeder Raunacht kann man sich Gedanken zum neuen Jahr machen“, erklärt die 66-Jährige. So könne man sich zum Beispiel Fragen stellen wie: Was möchte ich im neuen Jahr erreichen? Was ist mein Herzenswunsch?

Die vierte Raunacht am 28. Dezember und die letzte Raunacht am 5. Januar seien Schlüsselnächte, so Stockinger. In diesen Nächten könne man alles auflösen, was in den vergangenen Nächten nicht gut gelaufen sei. Besonders wichtig ist ihr dabei eines: „Das soll keine Verpflichtung und kein Zwang sein. Es ist nicht schlimm, wenn man etwas an einem Tag nicht schafft.“

