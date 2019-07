Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Geröll auf der Straße führte am Mittwoch zu einem Unfall in Bad Heilbrunn. Ein Dietramszeller verletzte sich dabei schwer.

Bad Heilbrunn - Schwere Verletzungen zog sich ein Rollerfahrer bei einem Unfall in Bad Heilbrunn zu. Laut Polizei war der 67-Jährige aus Dietramszell am Mittwoch gegen 12.35 Uhr mit seinem Suzuki-Leichtkraftrad von Ramsau in Richtung Oberbuchen unterwegs. In einer Rechtskurve rutschte sein Roller auf Geröll, das vom Regen auf die Straße gespült worden war, weg. Der Fahrer stürzte auf die Straße. Danach stieß er mit einem entgegenkommenden Opel einer 20-Jährigen aus Ichenhausen (Landkreis Günzburg) zusammen. Der Rollerfahrer wurde beim Unfall schwer verletzt und ins Tölzer Krankenhaus gebracht. Die Opel-Fahrerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

