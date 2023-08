Bad Heilbrunn: Sanierung von St. Kilian angelaufen

Von: Christiane Mühlbauer

Ungewohnter Anblick: In der Heilbrunner Pfarrkirche sind Altäre und Kanzel eingehaust, ebenso die Orgel. Die Kunstgegenstände wurden abgenommen. Staatliche s Bauamt © Staatliches Bauamt

In Bad Heilbrunn hat die Sanierung der Pfarrkirche begonnen. Zur 300-Jahr-Feier 2026 soll St. Kilian in neuem Glanz erstrahlen.

Bad Heilbrunn – Über zwei Jahre lang werden die Türen der Heilbrunner Kirche für Gottesdienste verschlossen bleiben. Die Sanierung von St. Kilian ist nun endlich angelaufen. Das Außengerüst an der Kirche steht schon weitestgehend. „Altäre und Orgel sind eingehaust“, berichtet Peter Aumann, Bereichsleiter Hochbau im Staatlichen Bauamt Weilheim, auf Nachfrage unserer Zeitung. Das Bauamt ist für die Sanierung verantwortlich, denn die Kirche ist nach einer wechselvollen Geschichte im Besitz des Freistaats Bayern. Das Bauamt arbeitet bei der Sanierung mit Hanns Michael Küpper vom beauftragten Architekturbüro Krug-Grossmann in München zusammen.

Arbeiten sollen 2026 abgeschlossen sein

In Kürze wird laut Aumann mit der Baustelleneinrichtung auf dem unteren Parkplatz begonnen. Für Handwerker wird es dort einen Sanitärcontainer geben. Als Erstes ist im Turm innen die Reinigung erfolgt. Auch der Zimmerer hat mit seinen Arbeiten schon begonnen. „Die mobile Ausstattung innen wurde zwischengelagert“, so Aumann weiter. Wie berichtet werden die beweglichen Kunstgegenstände, wie zum Beispiel die Kreuzwegstationen, abgehängt und in Schlehdorf eingelagert.

Als Nächstes wird im Inneren der Kirche auch ein Gerüst aufgestellt. „Hier wollen wir ja auch noch in diesem Jahr mit den Arbeiten beginnen“, sagt Aumann. Für den Innenbereich hatten die Voruntersuchungen ergeben, dass der Putz keine größeren Belastungen mehr verträgt. Deshalb muss er in großen Teilen abgetragen und erneuert werden. Außerdem wird von der Stuckdecke der Ruß abgewaschen. Dass der Putz wegkommt, ist von Vorteil für die Elektroarbeiten. So sollen in der Sakristei neue Leitungen verlegt werden, und auch die Beleuchtung der Empore wird erneuert. An der Außenfassade wird der Putz nur an jenen Stellen abgetragen, wo es erforderlich ist. Auch an den Fenstern werden nur kleinere Arbeiten durchgeführt, erklärten die Projektverantwortlichen zuletzt bei einem Ortstermin im April. Rost wird entfernt, defektes Glas ausgetauscht, einiges wird gereinigt.

Gesamtkosten der Sanierung: 2,6 Millionen Euro

Die Dacheindeckung ist in einem relativ guten Zustand. Hier werden die Ziegel nur ausgetauscht, wenn es erforderlich ist. Zudem werden im Dachstuhl Fäulnisschäden behoben. Die Gottesdienste finden derzeit an verschiedenen Orten statt. Oft im Pfarrheim oder Pfarrsaal, aber jetzt im Sommer gab es auch einen Rosenkranz an der Kapelle in Kiensee, und es wird ein Feldgottesdienst am Wegkreuz in Baumberg gefeiert (24. September). Alle Informationen dazu stehen im Pfarrbrief. Die Gesamtkosten für die Sanierung liegen bei 2,6 Millionen Euro. Drei Viertel der Kosten übernimmt der Freistaat. Die Gemeinde gibt 100 000 Euro dazu. Einen Teil muss die Kirchenstiftung St. Kilian stemmen.

Spenden

Wer für die Sanierung der Heilbrunner Pfarrkirche spenden möchte, kann dies per Überweisung tun: Spendenkonto Katholische Kirchenstiftung St. Kilian, IBAN DE19 7005 4306 0055 4331 22. Bitte als Verwendungszweck „Kirchenrenovierung“ angeben.

