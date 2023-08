Wagen überschlägt sich: Feuerwehr muss Fahrer befreien

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Drei Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. © Feuerwehr Königsdorf

Drei Verletzte gab es bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend im Gemeindebereich Bad Heilbrunn. Drei Feuerwehren waren im Einsatz.

Bad Heilbrunn - Am Mittwochabend gegen 21 Uhr fuhr ein 82-jähriger Mann aus Königsdorf mit seinem Mercedes auf der Staatsstraße 2064 von Bad Tölz kommend in Richtung Königsdorf. In einer starken Linkskurve, kurz vor dem Ortsteil Unterbuchen, kam er laut Polizei aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Wegen des dortigen Grabens überschlug sich der Wagen und blieb schließlich neben der Straße auf dem Dach liegen.

Die beiden Beifahrer können sich selbst aus dem Mercedes befreien

Die beiden Mitfahrer, 77 und 57 Jahre alt, konnten sich leicht verletzt aus dem Mercedes befreien. Der Rettungswagen brachte beide ins Krankenhaus Bad Tölz. Der Fahrer selbst musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Aufgrund seiner Verletzungen brachte ihn der Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau.

57 Einsatzkräfte aus drei Feuerwehren vor Ort

Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben Polizei und BRK-Rettungsdienst waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Heilbrunn, Königsdorf und Oberbuchen mit insgesamt 57 Mann im Einsatz. Den entstandene Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 7000 Euro.

Bereits der zweite nächtliche Einsatz in dieser Woche

Für die Heilbrunner und die Oberbuchener Feuerwehren war es bereits der zweite nächtliche Einsatz in dieser Woche. Am Montagabend mussten sie zu einem brennenden Anhänger ausrücken, der mit Heuballen beladen war. Dabei wurden zwei Einsatzkräfte verletzt.

