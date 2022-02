Bad Heilbrunn: Überholmanöver endet für zwei Beteiligte im Unfallklinikum

Von: Felicitas Bogner

Die Polizei berichtet von einem schweren Unfall in Bad Heilbrunn. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Aufgrund eines waghalsigen Überholmanövers kam es am Samstag zu einem Unfall in Bad Heilbrunn. Ein 27-jähriger Penzberger und seine Beifahrerin mussten ins Murnauer Unfallklinikum gebracht werden.

Bad Heilbrunn - Zwei Verletzte und Sachschaden forderte am Samstag ein Unfall zwischen Bad Heilbrunn und Langau. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 14.45 Uhr ein 27-jähriger Penzberger mit seinem Opel auf der Kreisstraße von Bad Heilbrunn in Richtung Langau. Ebenfalls in dem Wagen sahs auch eine 27-jährige Penzbergerin. In der ersten Rechtskurve überholte der Penzberger trotz Unübersichtlichkeit und der durchgezogenen Linie einen vor ihm fahrenden Mercedes eines 68-jährigen Dachauers.

Penzberger überholt zu schnell und kommt von Fahrbahn ab

Dabei kam der Penzberger, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab, fuhr zirka 100 Meter im Bankett neben der Fahrbahn, ehe er dann gegen einen massiven Laubbaum prallte. Hierbei verletzten sich beide Fahrzeuginsassen. Sie wurden vom Rettungsdienst unter Notarztbegleitung ins Unfallkrankenhaus nach Murnau eingeliefert. Die Art und der Grad der Verletzungen seien laut Polizei bisher nicht bekannt. Der Opel erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

