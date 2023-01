„Mein Bruder hat mir das Leben gerettet“: Auszeichnung für einen Botschafter der Organspende

Von: Andreas Steppan

Ausgezeichnetes Engagement: Hermann Anwander (Mi.) wurde vom bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holotschek mit dem „Weißen Engel“ geehrt. Bei der Feierstunde in München gratulierte auch Dr. Doris Gerbig, Chefärztin an der m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn. © kn

Große Freude in der Fachklinik Bad Heilbrunn: Ein langjähriger Patient wurde von Gesundheitsminister Holotschek ausgezeichnet - ein wichtiges Zeichen für das Thema Organspende.

Bad Heilbrunn - Dr. Doris Gerbig, Expertin für Transplantations-Nachsorge an der Fachklinik Bad Heilbrunn, schlägt Alarm: Die Zahl der Organspenden geht zurück, es bestehe dringender Handlungsbedarf. Deswegen freut es sie, dass die Auszeichnung eines ihrer Patienten mit dem „Weißen Engel“ das Thema nun wieder in den Fokus rückt.

Weißer Engel für Engagement beim Thema Organspende

In der m&-i-Fachklinik Bad Heilbrunn ist Hermann Anwander mittlerweile Stammgast. Seit seiner Nierentransplantation 2012 ist der heute 71-Jährige aus Garching an der Alz (Landkreis Altötting) hier jedes Jahr zur Nachsorge-Reha und pflegt einen kontinuierlichen Austausch mit der Chefärztin der Abteilung Nephrologie/Transplantationsnachsorge, Dr. Doris Gerbig. Die Medizinerin freut sich daher besonders, dass Anwander nun eine hohe Ehre zuteil wurde. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holotschek zeichnete ihn mit dem „Weißen Engel“ aus. Dieser Preis ist aus Gerbigs Sicht nicht nur hochverdient, sondern sendet auch eine Botschaft aus, die wichtiger ist denn je.

Er sei ein „Paradebeispiel dafür, was eine Transplantation bewirken kann“, sagt die Medizinerin über den 71-Jährigen. Und auch er selbst spricht von sich als „das lebende Beispiel, dass eine Transplantation was bringt“. Anwander litt an einem erblich bedingten Nierenleiden, das zum Nierenversagen und schweren Atemproblemen führte. „Mein Bruder hat mir mein Leben gerettet“, sagt der pensionierte Oberkommissar. Denn der drei Jahre ältere Josef Anwander spendet ihm eine seiner Nieren.

Zehn Jahre nach Organspende: „Mir geht es sehr gut“

Aus einem Zustand, in dem er die Lebensfreude verloren hatte und sich selbst nur noch ein halbes Jahr gab, fand Hermann Anwander zurück in einen Alltag, „der lebenswert ist und der es wert war zu kämpfen“, wie er sagt. „Mir geht es sehr gut“, berichtet er im Telefonat mit unserer Zeitung. „Ich bin mit dem Radl unterwegs, gehe in den Wald zum Holzmachen, kann etwas mit meine Enkeln unternehmen und bin im Vorstand im Kleintierzucht- und im Gartenbauverein.“

Den „Weißen Engel“ aber erhielt Anwander für sein vielfältiges Engagement für das Thema Organspende. In der Laudatio wurde unter anderem hervorgehoben, dass der Garchinger seine Erfahrungen im Buch „Für und Wi(e)der die Transplantation“ weitergab, 1000 Postkarten drucken ließ und um Menschen für das Thema Organspende zu sensibilisieren. Er ist aktives Mitglied einer Selbsthilfegruppe, stellt Infostände auf und ist Botschafter des jährlichen Organspendelaufs, der voriges Jahr in Bad Heilbrunn startete (wir berichteten). „Ich habe immer Infomaterial und Organspendeausweise dabei“, sagt er.

Fachklinik Bad Heilbrunn schlägt in Sachen Organspende Alarm

Der „Weiße Engel“, der für besonderes ehrenamtliches Engagement in den Bereichen Gesundheit und Pflege verliehen wird, macht Anwander persönlich stolz. Er bedeutet ihm aber auch deshalb viel, weil der Preis in eine Zeit fällt, in der sein Thema dringend wieder mehr öffentliche Aufmerksamkeit braucht.

„Die Zahl der Organspenden sind rückläufig“, sagt Doris Gerbig. Corona, Ukraine-Krieg oder Klimawandel: Die Nachrichten würden dominiert von Krisen, die das Leben jedes einzelnen berühre. „Da ist es schwieriger, mit dem Thema Organspende durchzudringen“, sagt sie. Unmittelbar betroffen sei davon nämlich nur ein kleiner Teil der Gesamtbevölkerung. „In Deutschland gibt es rund 23 000 Nierentransplantierte und 90.000 Dialysepatienten“, sagt die Chefärztin. Dennoch verdeutlicht sie: „Jeder kann in die Situation kommen, dass er eine Organtransplantation braucht, um überleben zu können.“ Auch durch einen Autounfall können zum Beispiel eine Niere schwer beschädigt werden. Die Wahrscheinlichkeit, ein Spenderorgan zu brauchen, sei zehnmal höher, als selbst als Spender in Frage zu kommen – was erst der Fall ist, wenn die gesamten Hirnfunktionen unumkehrbar ausgefallen sind („Hirntod“).

Organspende: Widerspruchslösung ist wieder in der Diskussion

Angesichts der ausbleibenden Organspenden besteht aus Gerbigs Sicht dringender Handlungsbedarf. „Wenn es so weitergeht, kann es passieren, dass bald gar keine Organspenden mehr gemacht werden“, warnt sie. Bei der Transplantationsmedizin handle es sich um einen hoch spezialisierten Bereich, der für die ausführenden Kliniken auch mit hohen Vorhaltekosten verbunden sei. „Wenn so ein Eingriff dann nur noch ganz selten mal passiert, überlegen es sich die Kliniken, ob sie es überhaupt noch anbieten sollen. Für die Betroffenen wäre das eine absolute Katastrophe.“

Sowohl Dr. Gerbig als auch Hermann Anwander begrüßen es daher, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach das Transplantationsgesetz reformieren möchte. Sein Ziel ist es, doch noch die Widerspruchslösung einzuführen. Bisher gilt: Nur wer zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat – etwa per Organspendeausweis – oder bei dem die Angehörigen im Sinne des Verstorbenen entscheiden, kommt als Spender in Frage. „In vielen anderen europäischen Ländern gilt die Widerspruchslösung“, betont Anwander. Das heißt: Es wird davon ausgegangen, dass ein Mensch zur Organspende nach seinem Hirntod bereit ist, es sei denn, er hat dem zuvor ausdrücklich widersprochen. 2019 war eine solche Regelung im Bundestag gescheitert. Aus Gerbigs Sicht ist es zumindest jedem Menschen zumutbar, sich einmal im Leben mit der Frage der Organspende auseinanderzusetzen und eine Entscheidung zu treffen.

„Menschen wie Hermann Anwander sind Gold wert“

Menschen wie Hermann Anwander, die die Perspektive eines Betroffenen „völlig authentisch in die Öffentlichkeit tragen, sind Gold wert“, findet die Transplantationsexpertin. „Deswegen ist die Auszeichnung mehr als verdient“, sagt sie. Und auch für sie selbst, die mit zu der Feierstunde in München eingeladen war, sei es „ein sehr bewegender Moment“ gewesen.

