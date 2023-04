Bad Heilbrunner Kirche St. Kilian schließt für zwei Jahre

Von: Elena Royer

Ab Montag für mindestens zwei Jahre geschlossen: Die Bad Heilbrunner Pfarrkirche St. Kilian wird saniert. Während der Arbeiten finden die Gottesdienste an verschiedenen Orten statt. © ARP/A

Die Sanierung der Bad Heilbrunner Pfarrkirche steht kurz bevor. Noch bis zum kommenden Sonntag können in St. Kilian Gottesdienste gefeiert werden. Ab 17. April steht das Gotteshaus für mindestens zwei Jahre nicht mehr zu Verfügung.

Bad Heilbrunn – Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen stehen in der Bad Heilbrunner Pfarrkirche St. Kilian sowohl innen als auch außen an. Zum 300-jährigen Bestehen der Kirche im Jahr 2026 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Doch bis es so weit ist, müssen die Heilbrunner erst einmal längere Zeit auf ihre Pfarrkirche verzichten.

Sanierungsmaßnahmen innen und außen

„Ja, der Abschied fällt schwer“, gibt der Heilbrunner Pfarrer Pater Karl Bopp zu. „Es ist ein Bedauern da, aber gleichzeitig wollen wir die Chance ergreifen, an neuen Orten Erfahrungen mit Gottesdiensten zu sammeln.“ Damit während der Sanierungsphase wie gewohnt Gottesdienste abgehalten werden können, haben sich der Pfarrgemeinderat, die Kirchenverwaltung und der Arbeitskreis Liturgie etwas einfallen lassen. „Wir als Kirche haben schon vor Wochen überlegt, wie wir das machen wollen“, erklärt Bopp. Demnach sollen die Gottesdienste weitgehend im Pfarrheim gefeiert werden. Aber nicht nur: „Wir versuchen, unterschiedliche Orte für die Gottesdienste zu nutzen.“ So soll neben dem eigenen Pfarrsaal auch die evangelische Kirche genutzt werden. „Die Gastfreundschaft, die uns hier entgegenkommt, ist sehr schön“, freut sich der Pater. „Außerdem wollen wir zum Beispiel in unserer Kapelle am Kiensee feiern.“

Abschiedsgottesdienst am Sonntag

Für die Erstkommunionfeier am 30. April weicht die Gemeinde auf die Basilika in Benediktbeuern aus, auch die Firmung soll in Benediktbeuern stattfinden. „Für diese Feste haben die Eltern der Kinder Wert gelegt auf eine schöne Kirche“, erklärt der Pater. Im aktuellen Kiliansboten, dem Pfarrbrief, sind die Gottesdienstorte für die Zeit bis zum Dreifaltigkeitssonntag aufgelistet. Bopp: „Wir verstehen das jetzt als Probephase. Nach ein paar Monaten können wir sehen, ob die jeweiligen Orte für Gottesdienste geeignet sind.“ Am kommenden Sonntag, 16. April, findet zum Abschied in der Pfarrkirche St. Kilian ein Gottesdienst mit dem früheren Heilbrunner Pfarrer Christian Hartl statt. Im Anschluss gibt es einen Stehempfang im Pfarrheim.

Für die Sanierung werden zuerst innen wie auch außen Gerüste aufgestellt, teilt das Staatliche Bauamt Weilheim in einer Presseinformation mit. Begonnen werde dann mit der Dach- und Außensanierung, bei der unter anderem beschädigte Ziegel ausgetauscht, die Außenfassaden überarbeitet und defekte Gläser an den Kirchenfenstern ausgetauscht werden sollen. Innen werden unter anderem die Putz- und Stuckflächen, die Sitzbänke, die Altäre sowie die Figuren überarbeitet.

2,6 Millionen Euro für Sanierung

Für die Sanierungsmaßnahme rechnet das Staatliche Bauamt mit Gesamtkosten in Höhe von 2,6 Millionen Euro. Auf die Heilbrunner Pfarrei kommt ein Eigenanteil von mehreren hunderttausend Euro zu. Dafür ist die Pfarrei auf Spenden angewiesen. Geld soll unter anderem beim Heilbrunner Kräuterzauber im Juli gesammelt werden. „Da wollen wir an Ständen etwas verkaufen“, erklärt Pater Bopp. Außerdem gibt es die Idee, Patenschaften für Deckengemälde zu übernehmen.

