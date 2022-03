Kreisbrandmeister Georg Lettner: „Wenn man Dank erfährt – das ist das Schönste“

Von: Patrick Staar

Mit Blaulicht und Fahnenabordnungen wurde Georg Lettner (2. v. re) am Freitagabend an der „Reindlschmiede“ in Empfang genommen. © PR

24 Jahre arbeitete Georg Lettner als Kreisbrandmeister für die Wehren in Bad Heilbrunn und Wackersberg. Im Interview spricht er über die Höhen und Tiefen dieses Ehrenamts, Dankbarkeit – und schlimme Einsätze.

Bad Heilbrunn - Mit einer Überraschungsfeier wurde Georg Lettner jetzt von den Feuerwehren aus den Gemeindebereichen Bad Heilbrunn und Wackersberg verabschiedet. 24 Jahre lang hatte er das Ehrenamt des Kreisbrandmeisters ausgeübt.

Herr Lettner, wie sind Sie Kreisbrandmeister geworden?

Georg Lettner: Kreisbrandmeister ist kein Amt, in das man gewählt wird, sondern man wird vom Kreisbrandrat bestellt. Mich hat damals Alfred Stangler aus Königsdorf bestellt. Er hat mitgekriegt, dass ich an der Feuerwehrschule arbeite und dass ich mich in der Heilbrunner Feuerwehr engagiere. So hat er mich gefragt, ob ich Kreisbrandmeister werden will – ich habe zugesagt.

Warum sind Sie so lange dabei geblieben?

Georg Lettner: Es ist der Normalfall, dass man so lange im Amt bleibt. Abgesetzt wird man nur, wenn es zeitlich oder gesundheitlich nicht mehr geht oder wenn man seine Arbeit nicht gut macht. Ich bin nicht der einzige Kreisbrandmeister, der so lange dabei ist.

Was macht an dem Amt am meisten Spaß?

Georg Lettner: Der Umgang mit den Feuerwehren. Die Bereitschaft, Dienst am Nächsten zu tun. Man sieht, wie sich die Leute engagieren. Hinzu kommen die Einsätze, bei denen Spaß nicht der richtige Ausdruck ist. Es gibt einem Genugtuung, wenn man sieht, dass es gut läuft. Und dass man den Leuten helfen konnte. Man kriegt Routine, und durch meine Tätigkeit an der Feuerwehrschule war ich fachlich immer an der Quelle. Ich habe viel mitgekriegt und habe dieses Wissen weitergegeben.

Können Sie schätzen, bei wie vielen Einsätzen Sie dabei waren?

Georg Lettner: Schwer zu sagen, ich war ja nur bei größeren Sachen dabei. 250 Einsätze – das dürfte so ungefähr hinkommen.

Gibt es einen Einsatz, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Georg Lettner: Spontan fällt mir schon einer ein. Das war ein schlimmer Einsatz direkt vor meiner Haustüre. Das war ein Autounfall mit einem Toten, bei dem das Opfer ziemlich entstellt war. Ich habe viele Unfälle mit Toten erlebt.

Wie gehen Sie damit um?

Georg Lettner: Ich kann das recht gut wegstecken. Ein Grund dafür ist, dass ich in einer Gruppe zur Unfall-Nachsorge dabei bin. Ich habe bei Schulungen mitgemacht und stehe Kameraden als Gesprächspartner zur Verfügung. Wenn man sich intensiv mit dem Thema befasst, hilft einem das selbst. Und zugleich kann ich das, was ich gelernt habe, an andere weitergeben. Manche Leute haben sehr mit bestimmten Situationen zu kämpfen. Zum Beispiel, wenn sie bei tödlichen Unfällen dabei waren, bei denen sie nicht mehr helfen konnten. Das arbeitet in einem. Wenn man dann Dank erfährt, sogar angerufen wird – das ist das Schönste an der ganzen Tätigkeit.

Was werden Sie am meisten vermissen?

Georg Lettner: Das Schlimmste ist fast, dass ich nichts mehr mitkriege (lacht).

Was machen Sie jetzt ohne die Feuerwehr?

Georg Lettner: Ich achte auf meine Gesundheit und habe mehr Zeit für Sport. Ich gehe in die Berge und ganz oft ins Fitnessstudio. Ich gehe zum Skifahren und ganz oft auch zum Radfahren.

Langweilig wird Ihnen also wohl auch in Zukunft nicht?

Georg Lettner: Nein. Und wenn es mir langweilig wird, dann genieße ich es (lacht).

