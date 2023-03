Oberbuchen will mit Dorfheizung unabhängig werden

Von: Felicitas Bogner

Die Wiese neben dem alten Feuerwehrhaus Oberbuchen könnte als Baugrund dienen. „Hier könnte man problemlos unterkellern“, erklärt Initiator Hans Schlickenrieder (li.). Armin Wahner, Bürgermeister Thomas Gründl und Horst Kürzeder sind ebenfalls an der Umsetzung interessiert. © Arndt Pröhl

Die Initiatoren der Dorfheizung für aus Oberbuchen stehen kurz vor der Genossenschaftsgründung. Sie hoffen auf weitere Interessenten.

Oberbuchen – Eine Dorfheizung“ für mehrere Haushalte: Dieses Modell kommt gerade in Zeiten der Energiekrise und des Klimawandels wie gerufen. Im Bad Heilbrunner Ortsteil Ramsau gibt es bereits eine Dorfheizung. Nun wollen Bürger aus dem Ortsteil Oberbuchen nachziehen (wir berichteten). Die Initiatoren des Projekts stehen kurz vor der Gründung einer Genossenschaft.

Nächster Schritt: Gründung einer Genossenschaft

Hans Schlickenrieder stellte seine Idee bereits im Sommer vergangenen Jahres dem Gemeinderat vor. Konkret ist nun geplant, die Wiese neben dem alten Feuerwehrhaus in Oberbuchen für das Nahwärmeversorgungsmodell zu nutzen. Der Grund gehört der Gemeinde. Das Heizungsprojekt kann hier allerdings nur unterkellert realisiert werden, da in den kommenden Jahren auf dem Grund ein neues Feuerwehrhaus entstehen soll.

Der Antrag dafür liegt der Gemeinde Bad Heilbrunn bereits vor. Das Ratsgremium zeigte sich dem Vorhaben gegenüber aufgeschlossen. Die Kommune würde sich auch der Genossenschaft anschließen. „So könnten wir das Feuerwehrhaus und das Haus daneben, welches ebenfalls in Gemeindebesitz ist, versorgen“, sagt Bürgermeister Thomas Gründl. „Als Gemeinde mit 34 Ortsteilen unterstützen wir dieses Vorhaben natürlich sehr und stellen gerne den Grund zur Verfügung.“

Bürgerbefragung bereits durchgeführt

Neben dem Umweltaspekt sieht der Rathauschef noch weitere Pluspunkte: „Die jüngsten Ereignisse haben uns nochmal vor Augen geführt, wie wichtig es ist, so unabhängig wie möglich zu sein. Außerdem ist es toll, wenn wir mit unserem regionalen Holz heizen können“, so Gründl. Schlickenrieder hat eine Bürgerbefragung durchgeführt. „Die Rückmeldung ist, dass etwas weniger als 20 Haushalte daran interessiert wären, Genosse zu werden, um an das Nahwärmenetz angeschlossen zu werden.“ , berichtet er. Über ein paar Gleichgesinnte mehr wären die Initiatoren froh, sagt Armin Wahner: „Es müssten schon mindestens 20 Anschlüsse sein, damit sich das Modell wirtschaftlich rechnet.“

Gemeinderat Horst Kürzeder wohnt in Oberbuchen und will sich der Genossenschaft anschließen, Er erklärt, dass es extrem schwierig sei, sich nachträglich an eine bestehende Hackschnitzelheizung anschließen zu lassen. Zum einen könnte es Probleme mit den Leitungen geben, zum anderen sei die Heizung auf eine bestimmte Leistung ausgelegt. „Wenn man dann mehr Haushalte anschließt, ist die Leistung für die anderen zu gering“, so Kürzeder. „Es wäre daher wichtig, dass sich jeder Immobilienbesitzer in Oberbuchen jetzt nochmal Gedanken macht. Es ist doch eine gute Möglichkeit, weg von alten Ölheizungen zu kommen.“

Informationsveranstaltung geplant

Als nächsten Schritt wollen Schlickenrieder, Wahner, Kürzeder und die Gemeinde eine Informationsveranstaltung auf die Beine stellen. „Wir müssen auch zeitnah die Genossenschaft gründen, um handlungsfähig zu sein“, so Kürzeder. Die Initiatoren stünden in engem Austausch mit Andreas Scharli von der Energiewende Oberland. Hinsichtlich der Finanzierung wolle man noch das Förderprogramm „BioWärme Bayern“ abwarten. Aktuell würde das Vorhaben laut Wahner nämlich nur mit zehn Prozent bezuschusst. „Zurzeit gibt es nur eine Förderung auf die Trassen“, erklärt er. Der Freistaat habe allerdings im Rahmen des Energie- und Klimapakets zum Ausbau der Heimatenergien beschlossen, die Förderung von Biomasseheizwerken auszuweiten – als Ersatz für Heizöl und Erdgas. „BioWärme Bayern“ soll das bisherige Förderprogramm „BioKlima“ ablösen. Nach Angaben des Technologie- und Förderzentrums des Freistaats soll das Förderprogramm im Laufe des zweiten Quartals 2023 starten. Gefördert würden automatisch beschickte Biomasseheizwerke ab einer Nennwärmeleistung von 60 Kilowattstunden sowie die dazugehörigen Wärmenetze. Das treffe auf die geplante Hackschnitzelanlage für Oberbuchen zu.

Hoffnung auf staatliche Förderung - Projekt kostet etwa 700 000 Euro

„Ohne diese Förderung, wird eine Umsetzung schwierig werden“, sind sich die Initiatoren einig. Die Kosten für die Dorfheizung würden sich auf circa 700 000 Euro belaufen. Die örtliche Heizung- und Sanitärtechnik-Firma Spindler soll mit den Arbeiten beauftragt werden. „Nun hoffen wir auf die Förderung und dass sich noch ein paar Oberbuchner anschließen“, fasst Schlickenrieder zusammen. Ein Termin für die Infoveranstaltung stehe noch nicht fest, werde aber demnächst bekannt gegeben.

