Bad Heilbrunns Bürgermeister froh über guten Schnitt bei eigener Stromproduktion

Von: Felicitas Bogner

Solaranlagen und viel Sonne bescherten Bad Heilbrunn eine positive Bilanz in der eigenen Stromproduktion. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die vielen Sonnentage in Kombination mit den Solaranalgen auf einigen Dächern in Bad Heilbrunn kurbelten die unabhängige Stromproduktion in der Gemeinde an. Bürgermeister Gründl freut sich.

Bad Heilbrunn – Seit vielen Tagen fällt im Landkreis kein Tropfen Regen vom Himmel. Dafür jagt ein Sonnentag den nächsten. Das bringt einige Probleme mit sich, unter anderem eine akute Waldbrandgefahr durch die extrem trockenen Böden (wir berichteten). Und dennoch hat die Frühlingsdürre auch positive Aspekte. „Durch die sonnigen Tage sind wir momentan sehr gut aufgestellt, was die eigene Stromproduktion betrifft“, sagt der Bürgermeister von Bad Heilbrunn, Thomas Gründl.

Eigene Stromproduktion teils bei 80 Prozent

Auch in den sozialen Medien frohlockte er bereits mit der positiven Botschaft. Immerhin war in Bad Heilbrunn in den vergangenen Tagen die Eigenversorgung hinsichtlich der Stromproduktion jeweils bei 70 bis 80 Prozent. Einsehbar ist das über den Energiemonitor der Bayernwerke. „Wir haben Ende letzten Jahres dieses Modul beantragt“, erklärt Gründl auf Nachfrage. „So haben wir einen guten Überblick, wie autark die Gesamtgemeinde durch ihre Solarenergie ist“, so der Rathauschef. „Grundvoraussetzung für den aktuell guten Durchschnitt sind natürlich die idealen Wetterbedingungen“, erklärt er. Im Winter sehe das freilich anders aus. „Da sind wir nicht ansatzweise auf solche Werte gekommen.“ Als die Dächer mit Schnee bedeckt waren, sei der Wert der Eigenversorgung gerade einmal bei fünf Prozent gewesen.

Thomas Gründl setzt persönlich auch auf PV-Analgen mit Speicher

Dennoch sind Fotovoltaik-anlagen Gründls Auffassung nach sehr wichtig. „Da ich sehr hinter dem System stehe, wird die Anschaffung von PV-Anlagen mit bis zu sieben Kilowatt mit bis zu 1050 Euro von der Gemeinde subventioniert“, erklärt er. Gründl persönlich setzt auch darauf. Vor Kurzem habe er sich sogar einen kleinen Speicher angeschafft. „Da kommt man an so sonnigen Tagen wie momentan teils sogar durch die Nacht“, berichtet er. Auch wenn diese Technik – erst recht mit größeren Speichern – aktuell sehr kostenaufwendig ist, geht der Bürgermeister davon aus, dass diese Technik langfristig eine immer größere Rolle spielen wird. „Ich begrüße jede neue Anlage. Gerade jetzt, in Zeiten, in denen die Strompreise explodieren, ist Solarstrom wichtiger, denn je“, unterstreicht Gründl.

Abrufbar ist die aktuelle Eigenstromversorgung im Internet auf https://energiemonitor.bayernwerk.de/bad-heilbrunn

