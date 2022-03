Gäste-Info Bad Heilbrunn umgezogen – Pläne für alte Räume

Von: Elena Royer

Die neuen Räumlichkeiten im Rathaus stellen (v. li.) Bürgermeister Thomas Gründl, Rosmarie Rieker von der Gästeinformation und Holger Lortz vor. © Pröhl

Seit Anfang des Jahres ist die Gästeinformation Bad Heilbrunn in neuen Räumlichkeiten untergebracht. Statt wie zuvor am Wörnerweg erhalten Gäste die gesuchten Informationen jetzt direkt im Rathaus.

Bad Heilbrunn – „Die Idee dahinter ist es, die Stärke des Rathauses mit der Gästeinformation zu verbinden“, erklärt Bürgermeister Thomas Gründl die Beweggründe für den Umzug. Zwar sind die neuen Räumlichkeiten kleiner als die ehemaligen. Jedoch gebe es im Rathaus dafür einen Sitzungssaal, der bei Bedarf, wie etwa für Besprechungen, genutzt werden könne. „Für unsere Gäste ist es auch interessant zu sehen, wer alles im Rathaus sitzt“, so Gründl.

Zusammenarbeit mit den Kollegen einfacher

Rosmarie Rieker, Mitarbeiterin der Gästeinformation, ergänzt: „Ich fühle mich hier sehr wohl und die Zusammenarbeit mit den Kollegen ist einfacher. Für unsere Gäste ist es eine Umstellung, aber mit Sicherheit sind sie hier im Rathaus genau so gut aufgehoben.“ Einfacher mache das auch die Tatsache, dass neben der Telefonnummer auch sämtliche Informationen und Prospekte der Gäste-Info gleich bleiben. Externe Unterstützung bei Themen rund um den Online-Auftritt erhält die Gäste-Info von Holger Lortz.

Es gibt schon Pläne für die alten Räumlichkeiten

Die ehemaligen Räumlichkeiten sollen aber nicht ungenutzt bleiben. „Uns schwebt vor, hier eine Großtagespflege einzurichten“, erläutert Gründl. Jedoch müsse über dieses Vorhaben erst noch der Gemeinderat abstimmen. „Sie soll bis zu zehn Kindern Platz bieten“, so der Bürgermeister. Bis die neu geplante Kindertagesstätte „Himmelszelt“ (wir berichteten) fertig ist, soll sie als Überbrückung dienen. „Bis zum neuen Kindergartenjahr im September soll die Großtagespflege laufen“, sagt Gründl.

Er zieht auch in Erwägung, die Großtagespflege nicht unbedingt nur auf Zeit einzurichten, sondern vielleicht auch längerfristig bestehen zu lassen. „Es gibt schließlich immer mehr Kinder in Bad Heilbrunn, und so sind wir gut aufgestellt für die Zukunft.“

Weitere Infos

Die neue Adresse der Bad Heilbrunner Gästeinformation ist die Badstraße 3. Sie ist telefonisch nach wie vor unter 0 80 46/323 erreichbar.

