Arzthelferin soll gefälschte Rezepte in Apotheke abgegeben haben – Freispruch

Hat sie Urkunden gefälscht - oder doch nicht? Eine Arzthelferin aus Bad Heilbrunn musste sich deswegen nun vor dem Wolfratshauer Amtsgericht verantworten.

Bad Heilbrunn – Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung hat sich jetzt eine Arzthelferin aus Bad Heilbrunn vor dem Wolfratshauser Amtsgericht verantworten müssen. Ihr wurde vorgeworfen, mit gefälschten Rezepten in einer Geretsrieder Apotheke das zu den Suchtmitteln zählende Medikament „Tavor“ erworben zu haben. Die Beweisaufnahme gestaltete sich jedoch auch in der Verhandlung schwierig, sodass Richter Helmut Berger die Frau freisprach.

Arzthelferin aus Bad Heilbrunn soll gefälschte Rezepte in Apotheke abgegeben haben

Einer Mitarbeiterin einer Apotheke war aufgefallen, dass im Zeitraum von Mai 2021 bis zum Januar 2022 auffällig viele Privatrezepte aus einem Klinikum im Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau vorgelegt worden waren. Eine Frau holte damit das verschreibungspflichtiges Schlaf- und Beruhigungsmittel „Tavor“ ab.

Auffällige Medikamente erregten Misstrauen der Apothekerin

Das Benzodiazepin wird zur Behandlung von Epilepsien, als Narkosemittel und zur Beruhigung eingesetzt. „Bei solch auffälligen Medikamenten mit Suchtwirkungen schrillen bei mir die Alarmglocken“, erklärte die Apothekerin in der Verhandlung. Zudem erregte der Name der relativ weit entfernten Klinik ihr Misstrauen. In Absprache mit ihrem Vorgesetzten, verständigte sie den Chefarzt des Krankenhauses. Dabei stellte sich heraus, dass dessen Unterschrift gefälscht worden war.

Arzthelferin hatte freien Zugang zu Rezeptblöcken - andere Mitarbeiter auch

Der Verdacht fiel schnell auf eine Arzthelferin, die freien Zugang zu den Rezeptblöcken hatte. Sie bestritt die Vorwürfe – zumal auch andere Mitarbeiterinnen Zugriff auf die Vordrucke hatten. Dennoch wurde die Arzthelferin in eine andere Abteilung des Krankenhauses versetzt.

Apothekerin kann Angeklagte nicht klar identifizieren

Da die Mitarbeiterin der Apotheke bei einer Gegenüberstellung in der Verhandlung die Angeklagte nicht zweifelsfrei als Abholerin identifizieren konnte, entschied Richter Helmut Berger auf Freispruch. „Ich glaube fest daran, dass Sie die Rezepte eingelöst haben – kann es aber nicht nachweisen“, bedauerte er.

