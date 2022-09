Bürgerversammlung Bad Heilbrunn: Zukunft der Ortsmitte im Mittelpunkt

Von: Patrick Staar

Um die Entwicklung in der Ortsmitte ging es in der Heilbrunner Bürgerversammlung. © Staar

Bei der Bad Heilbrunner Bürgerversammlung erläuterte ein Wirtschaftsmediator, welche verschiedenen Modelle es für die Entwicklung der Ortsmitte gibt.

Bad Heilbrunn – Auf Bad Heilbrunn kommen in der Ortsmitte gewaltige Investitionen zu. Damit nichts aus dem Ruder läuft, hat die Gemeinde den Wirtschaftsmediator Wilhelm Weissbecker als Berater engagiert. Er erläuterte in der Bürgerversammlung am Montagabend im Kursaal, welche Bauprojekte am Malachias-Geiger-Weg und am Sankt-Kilians-Platz geplant sind.

Bad Heilbrunn: In der Ortsmitte sollen viele neue Wohnungen entstehen

Er sei sehr glücklich darüber, dass er mit einem Team aus Architekten, einem Rechtsanwalt und einem Experten für Förderprogramme zusammenarbeiten kann: „Es soll in Bad Heilbrunn auf keinen Fall so laufen wie bei der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München, wo sich die Kosten verdoppelt haben, weil alles Mögliche vergessen worden ist.“

Am Sankt-Kilians-Platz und am Malachias-Geiger-Weg sollen demnach 2000 Quadratmeter geförderte und 5100 Quadratmeter frei finanzierte Wohnungen entstehen sowie 1000 Quadratmeter Gewerbeflächen: „Wir haben da schon drei Bewerber für Arztpraxen und einen Bewerber für eine Apotheke“, erläuterte Weissbecker. Ebenso könne er sich in den Gewerbeflächen eine Physiotherapie-Praxis, eine Bäckerei, ein Café oder ein Restaurant vorstellen. Weißbecker rechnet damit, dass 26 bis 28 geförderte und 60 bis 62 frei finanzierte Wohnungen gebaut werden. „Es könnten auch mehr werden, es sind Reserven drin“, so der Immobilien-Fachmann. Hinzu kommen vier frei finanzierte Doppelhaushälften.

Die verschiedenen Modelle für die Ortsmitte erläuterte Wirtschaftsmediator Wilhelm Weissbecker, den die Gemeinde als Berater engagiert hat. © Staar

Investition in Gebäude auf eigenen Grundstücken könnte sich für Gemeinde rechnen

Im Gemeinderat sei darüber diskutiert worden, ob die Gemeinde Grundstücke in ihrem Eigentum behalten kann. Weissbecker erstellte deshalb eine umfangreiche Gesamtkalkulation. Das Ergebnis: Die Investition in die Gebäude könnte sich für die Gemeinde aufgrund der Fördergelder tatsächlich rechnen. Das Problem seien jedoch die hohen Investitionskosten von rund 25 Millionen Euro.

Durch hohe Kosten würde Schuldenstand der Gemeinde ansteigen

Würde die Kommune das Projekt realisieren, würde der Schuldenstand von derzeit 8,7 Millionen Euro bis 2025 auf 23,5 Millionen Euro hochschnellen: „Für eine Finanzierung in dieser Größenordnung würde die Gemeinde die rote Karte gezeigt bekommen“, ist Weissbecker überzeugt. Zumal es erhebliche Risiken wie die Preisentwicklung gebe. Also müsse man nach Alternativen suchen. Durchaus machbar wäre seiner Einschätzung nach die Finanzierung, wenn eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft gegründet würde. Der Haken: Sie würde keine Fördergelder erhalten: „Ich habe darüber mit der Regierung von Oberbayern geredet“, sagte Weissbecker. „Leider sieht das Fördermodell dies nicht vor.“

Weissbecker stellt Alternativ-Modelle vor

Alternative Nummer zwei wäre eine kleine Lösung, in der die Gemeinde nur in ein Gebäude investiert. Der Vorteil: Sie hätte wenigstens ein Gebäude in ihrem Eigentum, allerdings würde auch bei dieser Lösung die Verschuldung deutlich ansteigen.

Alternative Nummer drei wäre der Verkauf aller Grundstücke an einen Investor. Die Gemeinde könnte sich dann über üppige Einnahmen freuen. Der große Nachteil: Die Wohnungen würden nach 25 bis 40 Jahren aus der Förderung herausfallen und kämen auf den freien Wohnungsmarkt. Er könne diese gesetzliche Regelung „überhaupt nicht verstehen“, sagte Weissbecker: „Der Grundstückspreis ist ja auch für alle Zukunft reduziert.“

Für am sinnvollsten hält Weissbecker dieses Modell

Modell Nummer vier sei daher am sinnvollsten: Demnach vergibt die Gemeinde einen Teil der Grundstücke im Erbbaurecht. Die Sozialwohnungen wären dann für lange Zeit gesichert, da die Gemeinde Grundstückseigentümerin bleibt. Allerdings sei das Erbbaurecht bei Investoren „nicht so gefragt“. Daher habe der Gemeinderat beschlossen, das Erbbaurecht „aufzuhübschen“. Mit anderen Worten: Die Grundstücke am Sankt-Kilians-Platz und am Malachias-Geiger-Weg werden im Erbbaurecht vergeben, hinzu kommt als „Zuckerl“ das Grundstück Anger 1, das auf dem freien Markt verkauft werden darf. Weiteres Geld sollen Anger 2 und die Grundstücke für die Doppelhäuser in die Gemeindekasse spülen.

Einheimischen-Modell für Bad Heilbrunn

Die Kalt-Miete in den Sozialwohnungen liegt nach dem Fördermodell des Landkreises bei 10,90 Euro je Quadratmeter. Die Vergabe kann die Gemeinde in einem Kriterienkatalog festlegen. Ebenso denkbar sei das einkommensorientierte Fördermodell des Freistaats, bei dem die Gemeinde allerdings weniger Einfluss auf die Auswahl der Bewerber hätte. Hinzu kommt ein geförderter Eigentumserwerb, mit anderen Worten ein Einheimischenmodell. Interessenten können die Grundstücke für 5250 Euro je Quadratmeter erwerben. Auch hier könne die Gemeinde Kriterien festlegen, beispielsweise das höchste zulässige Einkommen und Vermögen sowie das Engagement in Vereinen.

Bei den Preisen handle es sich um grobe Richtwerte, betonte der Immobilien-Fachmann: „Energie, Wirtschaftslage – niemand kann sagen, wie es weitergeht. Alles liegt in einem dichten Nebel – ich bin sehr gespannt, was für Angebote kommen werden.“

Ärzte und Apotheker sollen im Ort gehalten werden

Bürgermeister Thomas Gründl betonte, für die Gemeinde sei es entscheidend, die Ärzte und Apotheker im Ort zu halten: „Das ist neben der Nahversorgung eine ganz entscheidende Sache.“ Alles müsse genau durchgerechnet werden, da jeder Neubau weitere Investitionen nach sich ziehe – beispielsweise in soziale Einrichtungen und die Kläranlage.

Iradj Rahimpur zeigte sich in der Bürger-Fragerunde überrascht, dass es in Bad Heilbrunn ein Einheimischenmodell geben soll: „Die EU hat doch gesagt, dass das nicht rechtens ist.“ Das Heilbrunner Einheimischenmodell sei EU-konform, antwortete Weissbecker. Früher sei Voraussetzung für Bewerber gewesen, dass sie fünf oder zehn Jahre in der Gemeinde leben, nun würden andere Kriterien gelten.

Zeitplan Wohnungsbau in der Ortsmitte:

Oktober 2022: Veröffentlichung der Ausschreibung

Veröffentlichung der Ausschreibung Januar 2023: Abgabe der Angebote

Abgabe der Angebote ab Februar 2023: Auswertung der Angebote

Auswertung der Angebote März 2023: Beratungen im Gemeinderat

Beratungen im Gemeinderat April 2023: Einladung der Bestbieter

Einladung der Bestbieter Juni 2023: Vertragsabstimmung

Vertragsabstimmung Ende Juli 2023: Vertragsabschluss mit Investoren

Vertragsabschluss mit Investoren ab August 2023: Planungsphase Investor

Planungsphase Investor März 2024: Möglicher Baubeginn

Möglicher Baubeginn Dezember 2025: Bauabschnitt bezugsfertig

Bauabschnitt bezugsfertig 2026-2027: Weitere Bauabschnitte

