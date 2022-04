„Die FDP ist keine Stadtpartei“ - Ortsverband im Loisachtal soll gegründet werden

Die FDP will einen Ortsverband im Loisachtal gründen. (Symbolbild) © Kirchner-Media/IMAGO

Bei einem Mitglieder-Stammtisch der FDP entstanden Pläne für die Gründung eines Ortsverbandes. Auch weitere Themen, die die Teilnehmer aktuell beschäftigen, wurden besprochen.

Bad Heilbrunn – Die FDP vor Ort noch fester zu verankern: Dieses Ziel verfolgen FDP-Kreisvorsitzender Simon Roloff (Bichl) und Tobias Lamprecht aus Kochel.

FDP-Ortsverband soll aus Kochel, Benediktbeuern und Bichl gegründet werden

Bei einem Mitglieder-Stammtisch vor Kurzem im Landgasthof Reindlschmiede wurde daher die Idee eines Ortsverbands besprochen. Diesem sollen die Gemeinden Kochel, Benediktbeuern und Bichl angehören. Eine mögliche Gründung könnten sich die Mitglieder im kommenden Sommer vorstellen, daher wurden bereits organisatorische Themen besprochen.

Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel müsse attraktiver werden

Außerdem ging es bei dem Stammtisch um die Öffentlichen Verkehrsmittel und die teilweise ausbaufähigen Anbindungen im Landkreis. Zwei Berufsschüler, welche täglich von Kochel nach Bad Tölz pendeln, bemängelten die großen Taktlücken auf der Buslinie 9612 sowie die fehlenden Verbindungen am Abend für Pendler und junge Menschen. Auch die überregionalen noch schwachen Querverbindungen, darin waren sich die Anwesenden einig, müssten für eine attraktive Verkehrswende im ländlichen Raum ausgebaut werden.

Die Ortskernneugestaltungen in Kochel und Benediktbeuern kamen ebenfalls zur Sprache. Besonders die Stau- und Parkplatzsituation in Kochel müsse bei den Planungen vorausschauend beachtet werden, waren sich die Anwesenden einig.

Ukraine-Krieg: Diskussion über aktuelle Situation und Unterstützung für das Land

Eine angeregte Diskussion entstand auch bezüglich der aktuellen Situation in der Ukraine. Der Angriff Russlands auf das Nachbarland hat auch spürbare Folgen für Deutschland, die sich bis in den Landkreis erstrecken. Die Teilnehmer am Stammtisch waren sich einig, dass es konsequente harte Sanktionen gegenüber Russland brauche sowie eine Ausweitung der Waffenunterstützung an die Ukraine.

Ortsverband soll Ideen der FDP auch bei Bürgern vor Ort bekannt machen

Zum Abschluss blickte Simon Roloff noch einmal auf die mögliche Gründung des Ortsverbands: „Wir haben frische Ideen für unsere Heimatgemeinden und möchten diese jetzt auch aktiv bei den Bürgern vor Ort bekannt machen“, so der Kreisvorsitzende. „Die FDP ist keine Stadtpartei, sondern macht Politik für Menschen, die Lust auf neue Impulse haben und das insbesondere bei uns im ländlichen Raum.“

