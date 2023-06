Bad Heilbrunn findet kein Personal für Großtagespflege – Kita-Eröffnung wohl später als angedacht

Von: Patrick Staar

Die Kindertagesstätte Himmelszelt ist derzeit in Containern untergebracht.

In Bad Heilbrunn werden Eltern auf eine Geduldsprobe gestellt. Die geplante Großtagespflege scheitert nach wie vor am fehlenden Personal. Zudem eröffnet die neue Kita wohl später als gedacht.

Bad Heilbrunn – 47 Betreuungsplätze für Kinder fehlen in Bad Heilbrunn. Eine ganze Menge für solch eine kleine Gemeinde. Wenigstens etwas Abhilfe könne eine neue „Spielgruppe“ bringen, deutete Bürgermeister Thomas Gründl in der jüngsten Gemeinderatssitzung an. Zugleich bereitete er die Eltern darauf vor, dass sich die Eröffnung der neuen Kita verzögern könnte.

Großtagespflege in Bad Heilbrunn: Kein Erfolg bei der Suche nach Personal

Ursprünglich war angedacht, dass eine Tagesmutter in die ehemalige Gäste-Info am Wörnerweg einzieht, doch diese machte im August 2022 einen Rückzieher. Dann sollte in dem Gebäude im April 2023 eine Großtagespflege starten, doch dies scheiterte am Personalmangel. Nun machte sich die Gemeinde selbst auf die Suche nach Personal. „Der Erfolg der Ausschreibung war sehr gering“ berichtete nun Thomas Gründl. „Wir haben nur zwei Rückmeldungen bekommen.“ In beiden Fällen gebe es Probleme mit der Qualifikation, die Gemeinde befinde sich im Gespräch mit den Bewerbern: „Alles nicht so einfach.“

Verständnis bei Eltern zwar vorhanden, aber Zwang, eine Betreuung zu finden, auch

Er versuche nun, gemeinsam mit den Eltern eine Lösung zu finden, habe mit ihnen kürzlich ein „konstruktives Gespräch“ geführt und die Probleme der Gemeinde geschildert: „Das Verständnis bei den Eltern ist vorhanden, aber der Zwang, eine Kinder-Betreuung zu finden, auch“, berichtete Gründl.

Spielgruppe soll Abhilfe schaffen

Für etwas Abhilfe könne möglicherweise eine „Spielgruppe“ sorgen. Der Vorteil laut Gründl: „Eine Spielgruppe wäre nicht so personalintensiv wie eine Großtagespflege.“ Am vergangenen Dienstag habe er zwei vielversprechende Rückmeldungen bekommen: „Wir sind an dem Thema dran.“

Kita „Himmelszelt“: Neuer Entwurf kommt

Eher durchwachsen ist auch die Nachrichtenlage beim Neubau der Kita „Himmelszelt“. Auch hier schien zwischenzeitlich alles auf einem guten Weg zu sein. Den Zuschlag bekam nach einem Wettbewerb das spanische Architekturbüro Sulitze Muñoz Arquitectos. Im Laufe der Zeit wurde deutlich, dass die Baukosten viel höher ausfallen als die zunächst angedachten fünf Millionen Euro. Im Oktober 2022 war von 6,75 Millionen Euro die Rede, zuletzt sogar von 7,9 Millionen Euro. „Die Gemeinde hätte einen Zuschuss von 2,15 Millionen Euro geben müssen“, erläuterte Gründl. „Da musste der Gemeinderat die Handbremse ziehen.“

Die Kita werde nun auf das Standardmaß zusammengeschrumpft, kündigte der Bürgermeister an: „Alles in Absprache mit der Zuschussstelle, damit wir keine Zuschüsse gefährden.“ Sobald ein Entwurf im angedachten Kostenrahmen zwischen 4,5 und fünf Millionen Euro vorliegt, werde sich der Gemeinderat wieder mit dem Thema befassen.

Eröffnung 2026 wäre „positive Überraschung“

Wenn unter diesen Rahmenbedingungen das Jahr 2026 als Eröffnungstermin gehalten werden kann, wäre dies für Gründl eine positive Überraschung. Zugleich warnte er aber: „Im öffentlichen Bereich kommt es oft vor, dass Termine nicht gehalten werden können. 2026 ist eine Hochrechnung. Es gibt aber immer irgendwelche Probleme, zum Beispiel bei der Ausschreibung oder in der Bauphase“, sagte der Bürgermeister. Abgesehen davon sei das Grundstück zwar „sehr schön“, zugleich aber auch „nicht leicht zu bebauen“.

