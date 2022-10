Neuanfang bei der Großtagespflege in Bad Heilbrunn – Doch noch immer fehlt Personal

Von: Elena Royer

Zehn Kinder können in der Großtagespflege in Bad Heilbrunn betreut werden. Eigentlich sollte diese bereits im Herbst öffnen. Doch es fehlt Personal. Symbolbild: dpa © Monika Skolimowska

In Bad Heilbrunn soll eine neue Großtagespflege entstehen. Doch noch ist nicht genügen Personal gefunden. Über den aktuellen Stand informiert der Heilbrunner Bauamtsleiter Hans Keller.

Bad Heilbrunn – Betreuungsplätze für Kinder sind ein rares Gut. Die Nachfrage ist überall groß – auch in Bad Heilbrunn. Dort soll, wie berichtet, als zusätzliches Angebot eine Großtagespflege mit Platz für zehn Kinder in den ehemaligen Räumen am Wörnerweg entstehen. Der Umbau ist zwar in vollem Gange, jedoch mangelt es an Personal.

Großtagespflege in Bad Heilbrunn: So ist der aktuelle Stand

Wie im August bekannt wurde, steht eine Tagesmutter, die dort arbeiten wollte, inzwischen nicht mehr für den Job zur Verfügung. Ob es inzwischen für sie Ersatz gibt und wie der aktuelle Stand bei der Großtagespflege ist, hat der Tölzer Kurier beim Heilbrunner Bauamtsleiter Hans Keller nachgefragt.

„Wir befinden uns mitten im Umbau“, sagt Keller. „Die Sanitär- und Maurerarbeiten sind zum Großteil abgeschlossen.“ Eine Fluchttüre müsse noch eingebaut werden, jedoch sei die aufgrund der derzeit überall langen Lieferzeiten noch nicht da.

Wahrscheinlich ist eine Tagesmutter gefunden

Um das personelle Problem zu lösen und eine Tagesmutter zu finden, hat die Gemeinde auf ihrer Internetseite eine Stellenanzeige geschaltet und würde auch anfallende Schulungskosten bei den potenziellen Bewerbern übernehmen. Denn um als Tagesmutter zu arbeiten, benötigt man eine Pflegeerlaubnis, die durch das Jugendamt erteilt wird. Dafür bietet das Landratsamt Kurse an. „Auf die Anzeige haben wir ein paar Rückmeldungen erhalten“, berichtet der Bauamtsleiter. „Zwei, drei Frauen sind interessiert.“

Mit einer von ihnen sei man schon sehr weit, sie wird laut Keller wahrscheinlich auch eingestellt. Von den anderen sei jedoch nichts mehr zurück gekommen.

Großtagespflege sollte eigentlich im Herbst öffnen

Für alle zehn in der Großtagespflege verfügbaren Plätze gab es schon Bewerber. „Anfang August fand ein Gespräch mit den Eltern statt, da haben wir ihnen den aktuellen Stand mitgeteilt“, sagt Keller. Denn ursprünglich sollte die Großtagespflege schon im Herbst öffnen. Einige der Kinder seien inzwischen bei anderen Tagespflegepersonen untergekommen oder hätten einen Platz in einer Kita gefunden, „aber wir haben nur von einzelnen Rückmeldung“, so der Bauamtsleiter.

Ein Träger hat Interesse als Betreiber angemeldet

Zudem, berichtet er, habe ein Träger Interesse an der Großtagespflege angemeldet. Mit ihm habe man bereits Gespräche geführt. „Wir sind mündlich so verblieben, dass wir die Großtagespflege mit dem Träger betreiben“, erklärt Keller. „Aber dafür brauchen wir erst noch die Zustimmung vom Gemeinderat, dann können wir eine Betriebsvereinbarung abschließen.“ Die Möglichkeit, die Großtagespflege mit einem Träger zu betreiben, gebe der Gemeinde Sicherheit, sagt Keller. Um wen es sich dabei handelt, dazu konnte er noch keine Angaben machen.

Das Personalproblem ist trotzdem nicht gelöst

Damit ist das Personalproblem aber nicht gelöst. Noch immer werden zwei Tagesmütter gesucht. Eine Tagesmutter kann sich immer nur um fünf Kinder gleichzeitig kümmern. Zudem braucht es noch einen Springer als Ersatz, falls eine der beiden wegen Krankheit ausfallen sollte. „Vielleicht haben wir mehr Erfolg mit den Bewerbern, wenn es einen Träger für die Großtagespflege gibt“, sagt Keller. „Viele haben eventuell Bedenken vor der Selbstständigkeit“, vermutet er. Was nun in den Räumen am Wörnerweg noch fehlt, ist die Möblierung. „Da haben wir bislang nur einen kleinen Teil, aber das hängt auch von den Trägerwünschen ab“, sagt Keller. Der Träger könne nach aktuellen Stand die Großtagespflege Anfang nächsten Jahres starten.

