Bad Heilbrunn verabschiedet Haushalt - Gemeinde will Grundstücke an Einheimische vergeben

Von: Patrick Staar

Teilen

Das von der Gemeinde gekaufte Sanatorium Strauß wurde mittlerweile abgerissen. © arp/a

Kürzlich hat der Bad Heilbrunner Gemeinderat den Haushalt verabschiedet. Dabei war das Wachstum in der Ortsmitte ein großes Thema.

Bad Heilbrunn – Mit den Grundstückskäufen in der Ortsmitte bewegt die Gemeinde Bad Heilbrunn gewaltige Summen – und hat erhebliche Schulden angehäuft. In den nächsten Jahren sollen diese jedoch deutlich sinken, kündigte Bürgermeister Thomas Gründl in der jüngsten Gemeinderatssitzung an. Die Räte stimmten dem Haushaltsplan und der Haushaltssatzung geschlossen zu.

Bad Heilbrunn hat zuletzt kräftig in der Ortsmitte investiert

Das Zahlenwerk sei mit einer gewissen Unsicherheit verbunden, räumte Gründl ein: „Ich hoffe, dass die Einnahme-Entwicklung so weitergeht. Aber das kann keiner vorhersehen.“ Die Gemeinde hat zuletzt kräftig investiert, beispielsweise in den Kauf des Strauß-Grundstücks und der Parkvilla. Dies spiegelt sich im Schuldenstand wieder, der seit 2018 von 1,3 Millionen auf 2,9 Millionen Euro angewachsen ist. Wenn alles nach Plan verläuft, sollen bis 2025 gut 400 000 Euro pro Jahr zurückbezahlt werden, sodass in vier Jahren nur noch 1,2 Millionen Euro Schulden übrig sind.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Rücklage soll durch Grundstücksverkäufe wachsen

Auch bei den Rücklagen dürfte es in den nächsten Jahren ein kräftiges Hin und Her geben. Zum Anfang dieses Jahres lagen sie bei gut 600 000 Euro. Grundstücksverkäufe sollen dafür sorgen, dass die Rücklage im kommenden Jahr um 3,1 Millionen Euro anwächst. Das Geld soll dann in den Bau der Kita fließen. Am Ende des Jahres 2025 will die Gemeinde rund 890 000 Euro auf der hohen Kante haben.

Gemeinde will Grundstücke auf Kurfürstin-Areal an Einheimische vergeben

Was man bei dem umfangreichen Zahlenwerk berücksichtigen sollte: Das Kurfürstin-Areal, das sich von der Ortsmitte über die B 472 bis hin zum Zwieselhang erstreckt, taucht nicht im Haushalt auf. Der Grund: Die Gemeinde hat den Kauf im Jahr 2015 über die Firma Bayerngrund abgewickelt. Zehn Millionen Euro kostete damals die Fläche, davon seien noch 8,67 Millionen Euro Schulden übrig, berichtete Gründl. Diese Flächen sollen laut Haushaltsplan „nach und nach erschlossen werden“. Der Gemeinderat habe dafür eine Zeitspanne von 15 Jahren angesetzt. Grundstücke sollten hauptsächlich an einheimische Bauwerber vergeben werden, zudem soll auf dem Areal das Kinderhaus entstehen. Die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen sollen den Kaufpreis decken.

Aufschlussreich ist stets ein Blick auf die sogenannte „Zuführung zum Vermögenshaushalt“. Dieser Wert sagt aus, wie viele Eigenmittel eine Gemeinde in Investitionen stecken kann. Im Jahr 2017 lag er noch bei 1,3 Millionen Euro, bis 2021 sank der Ansatz auf 432 000 Euro ab und soll heuer wieder auf 981 500 Euro ansteigen.

Einkommensteuer größte Einnahmequelle

Das Haushaltsvolumen liegt bei 11,3 Millionen Euro und ist damit höher als im Vorjahr (10,4 Millionen). Die mit Abstand größte Einnahmequelle ist die Beteiligung an der Einkommensteuer mit 2,9 Millionen Euro. Dahinter folgen die Gewerbesteuer (1,4 Millionen Euro), die Zuwendungen für den Kindergarten (910 000 Euro) und die Schlüsselzuweisungen (715 000 Euro). Darunter versteht man Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich, die die Unterschiede der einzelnen Gemeinden bei der Steuerkraft abmildern sollen.

Mehr Gewerbesteuer als im Vorjahr

Konrad Specker stach vor allem ins Auge, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer heuer deutlich höher angesetzt sind als im Vorjahr. Er wollte wissen, ob die Anhebung des Gewerbesteuer-Hebesatzes dafür der Grund sei oder die Ausweisung von Flächen im Gewerbegebiet. Gründl konnte dies nicht genau beziffern: „Die Anhebung wird sich aber sicher auswirken.“

Größter Ausgabeposten im Haushalt ist die Kreisumlage, die kontinuierlich ansteigt und mittlerweile bei knapp 2,3 Millionen Euro liegt. Dies entspricht fast einem Drittel des Verwaltungshaushalts: „Die Kreisumlage schränkt den finanziellen Bewegungsspielraum erheblich ein“, heißt es im Haushaltsplan. In nächsten Jahren erwartet die Gemeinde steigende Steuereinnahmen durch die Bebauung des Kurfürstin-Areals. Insgesamt ist die Finanzsituation der Gemeinde laut Haushaltsplan „geordnet“.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.