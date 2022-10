Heilbrunner Kindergarten „Himmelszelt“ wird teurer als erwartet

Von: Patrick Staar

Stellte die Entwürfe vor: Die Münchner Stadtplanerin Beate Lang. © pr

Bad Heilbrunn bekommt eine neue Ortsmitte. Darin findet auch der Kindergarten „Himmelszelt“ seinen Platz. Nun ist bekannt: Der Neubau wird wohl deutlich teurer als zuvor angenommen.

Bad Heilbrunn – Der Neubau der Heilbrunner Kita „Himmelszelt“ wird wohl deutlich teurer als zunächst vermutet. Ursprünglich kalkulierte die Gemeinde mit Kosten in Höhe von fünf Millionen Euro. Nach einer ersten Hochrechnung könne man aber von 6,75 Millionen Euro ausgehen, berichtete Bürgermeister Thomas Gründl in der Bürgerversammlung.

Neue Heilbrunner Kita „Himmelszelt“ teurer als erwartet: Gemeinde hofft auf Förderungen

Der Neubau der katholischen Kita habe vor einigen Jahren gerade mal 2,8 Millionen Euro gekostet, erinnerte sich der Bürgermeister. „Mit solchen Preissteigerungen haben wir schon zu kämpfen“, gab er zu. Zumal zu befürchten sei, dass es am Ende nicht bei den 6,75 Millionen Euro bleibt: „Wir müssen schauen, dass wir es hinbekommen und werden es hinbekommen“, versprach Gründl. Die Gemeinde bekomme für den Neubau mindestens 50 Prozent Zuschuss. Die Heilbrunner hoffen, dass sie Zugriff auf einen weiteren 30-Prozent-Fördertopf bekommen, der allerdings erst noch geschaffen werden muss. Daher könne noch niemand feste Zusagen geben.

Kita-Neubau dringend nötig in der Gemeinde

An dem Neubau führe gleichwohl kein Weg vorbei, denn die Kita-Situation in Heilbrunn sei angespannt: „Alle Plätze sind vergeben, und die Eltern pochen darauf, dass die Kinder den Platz bekommen, der ihnen zusteht.“ Um eine Zwischenlösung zu schaffen, habe die Gemeinde die Container im Ortszentrum erworben. Außerdem soll eine Großtagespflege oder Mini-Kita mit zwölf Plätzen im Haus des Gastes integriert werden. „Wir sind dran, aber es geht nur, wenn wir einen starken Partner und Personal haben“, sagte Gründl. „Wir können das Personal nicht herzaubern, aber wir sind auf einem guten Weg.“

Stadtplanerin Beate Lang stellte die Entwürfe vor

Stadtplanerin Beate Lang vom Münchner Architekturbüro Hummel und Kraus gab in ihrem Referat einen Überblick darüber, wie der Planer-Wettbewerb für den Neubau des „Himmelszelts“ gelaufen ist, bei dem letztlich das spanische Architekturbüro Sulitze Muñoz Arquitectos den Zuschlag bekommen hat.

Demnach reichten 14 Büros Entwürfe ein. Fünf Fachpreis-Richter (Architekten und Landschaftsarchitekten) sowie drei Sachpreisrichter (Gemeinderäte und Bürgermeister) diskutierten neun Stunden lang über die Pläne und sortierten einen Bewerber nach dem anderen aus. Dabei wurden sie unter anderem von der Kindergarten-Leitung beraten.

Zuschlag für spanisches Architekturbüro: Entwurf greift am besten ortstypische Bauweise auf

„Es waren ganz verschiedene Ideen, auf die man gar nicht kommen würde“, sagte Lang. Die einen Planer setzten auf einen ganz langen Baukörper, die anderen auf ein Gebäude mit Winkeln. Die Jury sei sich am Ende einig gewesen, dass der Entwurf der Spanier ganz klar der beste ist. Er greife mit seinem schlanken Baukörper und seinem Satteldach am besten die ortstypische Bauweise auf. Die Grundrisse seien klar organisiert, die Kinder wüssten genau, wo sie hingehen müssen. Bisher existiere nur ein Vorentwurf, es könne sich bei der Planung noch was tun. In dem Gebäude sollen fünf Kindergarten- und Krippen-Gruppen Platz finden.

Die Spanier hätten ein gutes Angebot gemacht, die ersten Gespräche hätten bereits stattgefunden. Lang: „Es wird immer konkreter. Die Heilbrunner können sich auf einen wunderbaren, leistbaren Kindergarten freuen.“

