St. Kilian putzt sich heraus: Kirchensanierung in Bad Heilbrunn startet

Von: Elena Royer

Freuen sich, dass die Sanierung nun startet: (v. li.) Peter Aumann vom Staatlichen Bauamt Weilheim, Pfarrer Pater Karl Bopp, Hanns Michael Küpper vom Architekturbüro Krug-Grossmann und Kirchenpfleger Michael Spindler. © Pröhl

In Bad Heilbrunn beginnt die Sanierung der Pfarrkirche St. Kilian. Bei einem Pressetermin informierten am Montag Architekturbüro und Staatliches Bauamt über den Ablauf.

Bad Heilbrunn – Am Sonntag feierten die Gläubigen den vorerst letzten Gottesdienst in der Heilbrunner Pfarrkirche St. Kilian. Weil im Innen- sowie im Außenbereich die Sanierungsarbeiten starten, müssen die Heilbrunner längere Zeit auf „ihre“ Kirche verzichten. Rechtzeitig zur 300-Jahr-Feier 2026 soll sie dann in neuem Glanz erstrahlen. Den genauen Ablauf der Sanierung erläuterten am Montag bei einem Pressetermin im Gotteshaus Peter Aumann, Bereichsleiter Hochbau im Staatlichen Bauamt Weilheim, sowie Hanns Michael Küpper vom beauftragten Architekturbüro Krug-Grossmann aus München.

Pfarrkirche St. Kilian in Bad Heilbrunn soll zur 300-Jahr-Feier 2026 fertig sein

„Zur 300-Jahr-Feier fertig zu sein, ist unser großes Ziel“, sagte Aumann zu Beginn des Gesprächs. Angestrebt ist die Fertigstellung aber bis Mitte 2025 und damit rechtzeitig vor dem Jubiläum 2026. „Die Kirche steht ganz gut da“, stellte Küpper fest. „Dadurch, dass sie auf einem Hügel steht, blieb sie vom Grundwasser verschont und hat ihre 300 Jahre Geschichte recht unbeschadet überstanden.“

Als erstes werde nun das Gerüst für die Arbeiten am Kirchendach und die Außensanierung aufgestellt. Die anschließenden Außen- und Innenarbeiten sollen dann parallel erfolgen, wie Aumann erklärte.

Einzelne Ziegel und Stellen, an denen Putz abgeplatzt ist, werden ausgebessert

Voruntersuchungen aus dem Jahr 2021 hätten ergeben, dass es am Dachstuhl keine größeren Fäulnisschäden gebe und die Dachdeckung in einem guten Zustand sei. „Wir wollen hier nichts verändern, um den Charakter beizubehalten“, sagte Küpper. Deshalb, so fügte Aumann hinzu, sollen Ziegel nur dort, wo es wirklich notwendig ist, ausgetauscht werden und dafür auch historische Ziegel verwendet werden. An der Außenfassade bessere man vor allem die Stellen aus, wo der Putz abgeplatzt ist. Auch an den Fenstern gebe es nur kleinere Arbeiten. Hier würden vor allem Rost entfernt, defektes Glas ausgetauscht und Fensterflügel gereinigt. Für die Arbeiten an Dach und Fassade wird die Kirche komplett eingerüstet. „Auf der Süd-West-Seite kommt ein Lastenaufzug hin“, so Küpper. Angefangen werde beim Turm, der soll bald wieder vom Gerüst befreit werden.

Im Innenraum muss der Anstrich erneuert werden

Für den Innenbereich haben die Voruntersuchungen 2021 ergeben, dass der Putz keine größeren Belastungen mehr verträgt. Küpper: „Eigentlich wollen wir möglichst viel erhalten. Das ist hier aber nicht möglich, weil der Putz abblättern kann. Für einen neuen Kalkanstrich wäre der Wandputz zu schwach.“ Deshalb muss er in großen Teilen abgetragen und erneuert werden. Außerdem wird von der Stuckdecke der Ruß abgewaschen.

Deckengemälde aus dem 19. Jahrhundert werden nicht verändert

Die Deckengemälde seien wohl Ende des 19. Jahrhunderts stark verändert worden. „Hier wollen wir nichts mehr ändern“, sagte Küpper. „Das ist ein Zeitzeugnis.“ Lediglich rein konservatorische Maßnahmen stünden dort an. Ausgeführt werden die Arbeiten im Inneren auf einem sogenannten Raumgerüst, mit einer Plattform, von der aus man überall an die Decke gelangt. Für die Maßnahmen innen werden die beweglichen Kunstgegenstände, wie die Kreuzwegstationen, abgehängt und in Schlehdorf eingelagert. Die Kirchenbänke lagern während der Sanierung in dem Raumgerüst, abgedeckt auf zwei Etagen. „Bei der Elektrik werden wir einen Teil der Leitungen erneuern“, sagte Aumann. Das funktioniere gut, weil der Putz an den Wänden weg ist. Auch in der Sakristei sollen neue Leitungen verlegt werden, und bei der Beleuchtung der Empore steht der „ein oder andere Austausch“ an, wie Küpper sagte.

Zeitplan sieht die Fertigstellung bis Mitte 2025 vor

„Wir wollen Anfang 2025 fertig sein“, so Aumann. Da bei einer Sanierung aber immer Unvorhersehbares passieren könne, rechne er mit einer Fertigstellung Mitte 2025. Die Gottesdienste finden wie berichtet nun an anderen Orten, vor allem im Pfarrheim oder auch in der evangelischen Kirche, statt. Die genauen Orte sind im Kiliansboten zu finden.

Insgesamt soll die Sanierung 2,6 Millionen Euro kosten. Drei Viertel der Kosten übernimmt der Freistaat Bayern. Einen Teil muss die Kirchenstiftung St. Kilian stemmen.

Spenden: Wer für die Kirchensanierung spenden möchte, kann dies per Überweisung tun: Spendenkonto Katholische Kirchenstiftung St. Kilian, IBAN DE19 7005 4306 0055 4331 22, Verwendungszweck „Kirchenrenovierung“.

