Kräuterbuschen binden: Expertin erklärt die jahrhundertealte Tradition zu Mariä Himmelfahrt

Gebündelte Heilkräfte

Von Elena Royer schließen

An Mariä Himmelfahrt werden traditionell Kräuterbuschen gebunden. Die Kräuterpädagogin Anneliese Stockinger weiß, was auf keinen Fall darin fehlen darf und erklärt den Sinn hinter dem Brauch.

Bad Heilbrunn – Schon seit Jahrhunderten werden in Bayern zu Mariä Himmelfahrt Kräuterbuschen gebunden und im Gottesdienst geweiht. Eine Tradition, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die Heilbrunner Kräuterpädagogin Anneliese Stockinger erklärt, was es damit auf sich hat.

Kräuterbuschen: Diese sieben Kräuter müssen auf jeden Fall rein

Der Brauch der Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt lässt sich laut Anneliese Stockinger bis ins zehnte Jahrhundert zurückverfolgen. Nach altem Volksglauben soll der geweihte Buschen vor Krankheiten und Katastrophen bewahren. Sieben Kräuter dürfen der Kräuterpädagogin zufolge auf keinen Fall im Buschen fehlen. „Das sind Spitzwegerich, Salbei, Kamille, die Königskerze, Johanniskraut, Arnika und Wermut.“ Anneliese Stockinger weiß um ihre Heilkräfte und schneidet im Bad Heilbrunner Kräuterpark alle Zutaten ab. Am Ende sind es aber weit mehr als die sieben. „Es sollte eine vorgeschriebene magische Zahl sein“, erklärt die 65-Jährige, während sie noch Blutweiderich, Rossminze, Frauenmantel, Ringelblumen, Eibisch und viele andere Kräuter in ihr Körbchen legt. „Also neun, zwölf, 15, 19 oder mehr.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Altüberlieferte Tradition: So wirken die Heilpflanzen

Die Königskerze bildet die Mitte des Kräuterbuschens. „Ihre Blüten ergeben einen guten Hustentee“, sagt Stockinger und drapiert die anderen Kräuter um den Stängel der Königskerze herum. Das Johanniskraut hilft bei Depressionen, Wermut unterstützt die Verdauung. „Die Kamille ist ein Entzündungskraut“, erklärt die Kräuterpädagogin. „Eigentlich ist sie ein Allrounder. Genauso wie Arnika. Beide wirken entzündungshemmend.“ Der Salbei, der auch noch zu den sieben Hauptkräutern gehört, wirkt gegen Halsschmerzen, und Spitzwegerich hilft als Tee ebenfalls gut bei Husten, ergänzt Anneliese Stockinger.

+ Diese sieben Kräuter dürfen im Kräuterbuschen nicht fehlen (v. li.): Spitzwegerich, Salbei, Kamille, Königskerze, Johanniskraut, Arnika und Wermut. © arp

Auch sogenannte Marienpflanzen können mit in den Kräuterbuschen. „Man nimmt sie zu Ehren von Maria“, erklärt die Kräuterpädagogin. „Aus ihrem Grab sollen wunderbare Düfte geströmt sein, von denen man annimmt, es seien Kräuter gewesen.“ Zu den Marienpflanzen, die laut Stockinger in besonderer Symbolik mit der Gottesmutter verbunden sind, zählen etwa die Rose als Königin aller Blumen oder die weiße Lilie, die für Reinheit steht.

Die geweihten Kräuter sollen Unheil abwenden

Stockinger ist schon lange mit der Tradition des Kräuterbuschenbindens vertraut, denn sie ist damit groß geworden. „Schon als Kind habe ich mit meiner Oma Kräuterbuschen gebunden“, erzählt sie. „Der geweihte Kräuterbuschen wird in den Herrgottswinkel gehängt“, erklärt die Kräuterpädagogin. „Früher hat man bei Gewitter einige geweihte Kräuter ins Feuer geworfen, um Unheil abzuwenden“, weiß die 65-Jährige. „Bauern haben auch ihren Stall mit Kräutern aus dem geweihten Buschen ausgeräuchert“, so die Expertin weiter. „Das sollte Krankheiten von den Tieren fern halten.“

Kräuterpädagogin beobachtet Trend zurück zu natürlichen Heilmitteln

Dass gerade jetzt die Buschen gebunden werden, hat einen Grund: „Mit Mariä Himmelfahrt beginnt der Frauendreißiger“, so Stockinger. „Jetzt haben die Kräuter ihre größte Heilkraft. Er endet am 12. September mit Mariä Namen.“ Stockinger beobachtet, dass sich auch jüngere Menschen wieder mehr für Kräuter interessieren. „Der Trend geht zurück zu natürlichen Heilkräften.“

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.