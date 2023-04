Stiftung Kunst und Natur, Umweltbundesamt und Verlag loben Literaturpreis aus: Texte über Natur im Fokus

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Auch in diesem Jahr vergibt der Verlag Matthes & Seitz aus Berlin in Kooperation mit dem Umweltbundesamt sowie der Stiftung Kunst und Natur in Bad Heilbrunn den Deutschen Preis für „Nature Writing“. © dpa

Für den Deutschen Preis für „Nature Writing“ können Autoren ihre Texte bis zum 30. April einreichen.

Auch in diesem Jahr vergibt der Verlag Matthes & Seitz aus Berlin in Kooperation mit dem Umweltbundesamt sowie der Stiftung Kunst und Natur in Bad Heilbrunn den Deutschen Preis für „Nature Writing“. Einreichungen von Autorinnen und Autoren werden bis zum 30. April angenommen.

Literarische Werke mit Bezug auf „Natur“ werden ausgezeichnet

Bad Heilbrunn – Ausgezeichnet werden Schriftsteller, die sich in ihrem literarischen Werk auf „Natur“ beziehen. Der einmal jährlich vergebene Preis knüpft an die vor allem in den USA und in Großbritannien ausgeprägte schriftstellerische Tradition des „Nature Writing“ an, in der sich Autoren mit der Wahrnehmung von Natur auseinandersetzen, zum Beispiel mit dem praktischen Umgang mit dem Natürlichen, mit der Reflexion über das Verhältnis von Natur und Kultur oder mit der Geschichte der menschlichen Naturaneignung. Genreübergreifend findet dabei sowohl essayistisches als auch lyrisches und episches Schreiben Berücksichtigung.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Auszeichnung fördert deutschsprachige Autoren

Der Verlag Matthes & Seitz aus Berlin vergibt den Preis erneut in Kooperation mit dem Umweltbundesamt sowie der Stiftung Kunst und Natur in Bad Heilbrunn. Die Ausschreibung steht unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des Umweltbundesamtes, Dirk Messner. Die Auszeichnung fördert deutschsprachige beziehungsweise auf Deutsch schreibende Autorinnen und Autoren, die mindestens ein selbstständiges literarisches Werk oder einen Text in einer Literaturzeitschrift publiziert haben. Nicht zugelassen sind Werke im Selbstverlag oder books on demand. Bei Theaterstücken und Hörspielen ist ein Nachweis der Uraufführung erforderlich. Die eingereichten Texte sollten bis zum Ende des Ausschreibungsjahres unveröffentlicht sein. Die Texte sind bis zum 30. April per E-Mail an dpnw@matthes-seitz-berlin.de zu schicken.

Die Jury setzt sich in diesem Jahr aus dem Literaturwissenschaftler und Autor Ludwig Fischer, der Literaturvermittlerin Brigitte Labs-Ehlert, dem Literaturkritiker und Autor Tobias Lehmkuhl, dem Literatur- und Kulturwissenschaftler Steffen Richter sowie der französischen Schriftstellerin und Übersetzerin Cécile Wajsbrot zusammen.

Preis ist mit 10 000 Euro dotiert, Stipendien für Nature Writing Workshop

Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert, berichtet die Heilbrunner Stiftung in einer Mitteilung. Die Verleihung findet im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals (ilb) im September in Berlin statt. Das Umweltbundesamt sowie die Stiftung Kunst und Natur beteiligen sich am Preisgeld. Zudem ermöglicht die Stiftung dem Gewinner einen sechswöchigen Schreibaufenthalt in Nantesbuch. Außerdem vergibt die Stiftung unter den Bewerbern zwei Stipendien für die Teilnahme an ihrem Nature-Writing-Seminar vom 4. bis 8. Oktober in Heilbrunn.

Weitere Infos gibt es online auf den Seiten des Umweltbundesamtes sowie des Verlags Matthes & Seitz, Stichwort: Deutscher Preis für Nature Writing.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.