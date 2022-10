Nantesbucher Moortage: Lesungen, Konzerte, Tanz und Spaziergänge in der Natur

Diese reizenden „Moor-Elfen“ waren bei den Nantesbucher Moortagen auch anzutreffen. Die jungen Frauen vom „Tanzraum Penzberg“ führten eine Performance auf. © Sabine Näher

Zwei Tage lang drehte sich alles ums Thema Moor. Bei den „Nantesbucher Moortagen“ begaben sich Kunst und Wissenschaft wieder einmal in einen fruchtbaren Austausch.

Bad Heilbrunn – Umweltschützer, die in der Region oder weltweit für den Erhalt der Moore kämpfen, trafen auf Dichter, Musiker und Tänzerinnen, um die wie immer aus weitem Umkreis angereisten Besucher für das wichtige Thema zu sensibilisieren.

„Nantesbucher Moortage“: Moore spiele eine wichtige Rolle beim Umweltschutz

Am Samstagnachmittag war eine Moorerkundung, wahlweise per Rad oder zu Fuß, angeboten. Der Andrang ist groß, als sich die Besucher vor dem Langen Haus in die zwei Gruppen aufteilen. Während die Radler den Blicken rasch entschwinden, versammelt die Moor-Expertin Elisabeth Pleyl ihre Gruppe zunächst am Hang hinter dem Haus, wo sich der Blick in die Berge weitet, und führt in die Thematik ein. Denn das Thema Moore und Böden ist aktueller denn je: Moore bedecken zwar nur drei Prozent der Erde, binden aber mehr CO2 als alle Wälder zusammen. Außerdem schützen sie vor Fluten, filtern das Trinkwasser und sind Lebensraum für gefährdete Tiere und Pflanzen.

Moor-Expertin Elisabeth Pleyl. © Sabine Näher

Moore im Landkreis hatten einst gute Bedingungen zu wachsen

Pleyl deutet nach unten: „Hier von der Straße aus würde man kaum vermuten, dass sich dort Moorlandschaft befindet.“ Tatsächlich seien naturnahe Moore fast nur noch siedlungsfern anzutreffen. Und sie fügt eine verblüffende Information an: Die Moore im Landkreis umfassten ein Neuntel der Gesamtfläche. Über viele Tausend Jahre hinweg konnten sie kontinuierlich wachsen, da ein Nässeüberschuss gegeben war. Und trotz des Klimawandels gebe es aktuell in der hiesigen Region genügend Niederschläge, um ein Moorwachstum zu begünstigen.

Stiftung Kunst und Natur setzt sich für Moore ein

Das macht sich die Stiftung Kunst und Natur zunutze, indem sie seit sieben Jahren Moore renaturiert, Waldsäume aufbaut und Exmoor-Ponys die Landschaftspflege überlässt. Pleyl arbeitet eigentlich in Benediktbeuern beim Zentrum für Umwelt und Kultur und ist dort für die Moore im Landkreis zuständig. Außerdem ist sie im Landratsamt mit der Renaturierung der Moore befasst. In Nantesbuch sei sie heute „nur ausgeliehen“, scherzt sie, als sie sich mit der über 20-köpfigen Besuchergruppe auf den Weg macht.

Torf diente nach dem 2. Weltkrieg als Brennmaterial

Auf halber Strecke hält sie an einem umzäunten Aushub an. „Ich schätze, das ist ein Auswurf aus zwei Metern Tiefe. Was Sie jetzt hier sehen, ist also über 2000 Jahre gewachsen“, erläutert sie. Hier werde die genaue Zusammensetzung des Torfs untersucht und gemessen, welche Treibhausgase freiwerden. Pleyl nimmt ein Stück der feuchten Erde auf und gibt es den Besuchern in die Hand zur genauen Betrachtung. Dass insbesondere nach dem 2. Weltkrieg Torf in großem Stil gestochen wurde, weil Brennmaterial knapp war, dass er sich zudem als Pflanzendünger größter Beliebtheit erfreute, sei das eine. „Aber auch ohne weiteres Zutun baut sich Torf ab, wenn er trocken fällt“, erläutert sie und reicht Grafiken, Tabellen, historische Fotos sowie Bilder von den bisherigen Renaturierungsarbeiten an die Gruppe weiter.

Über 2000 Jahre gewachsen ist der Aushub, den die Teilnehmer hier sehen. © Sabine Näher

Dann geht es mitten hinein ins Moor. Und wer der Empfehlung, sich oben am Langen Haus Gummistiefel auszuleihen nicht gefolgt ist, bekommt nun unweigerlich nasse Füße. Denn auf der mühsamen Suche nach dem Pfad durch Gestrüpp und dichtes Unterholz versinkt man immer wieder mehr als knöcheltief im Moorwasser, das so unweigerlich von oben in die Wanderschuhe hinein läuft. Am besten dran sind die Mitwanderer, die sich gleich barfuß auf den Weg gemacht haben.

Mitten hinein ins Moor: Immer wieder fällt einer um

Und immer wieder legt es einen aus der Gruppe um, wenn ein Wasserloch besonders tief ist. Spätestens jetzt versteht man, warum für die Moorerkundung das Mitbringen von Wechselkleidung empfohlen wurde… Doch Verletzungsgefahr besteht auf dem weichen Moorboden zum Glück nicht.

Warum auf landwirtschaftlich genutzten Moorflächen in begrenztem Umfang Entwässerungsgräben geduldet werden, wird hier sehr anschaulich. „Das ist ein Kompromiss, damit die traditionelle Bewirtschaftung möglich bleibt“, erläutert Elisabeth Pleyl. Doch hier darf und soll sich die Nässe ungehindert ausbreiten. Innerhalb kürzester Zeit nehme die Artenvielfalt so immens zu.

Immense Artenvielfalt: „Politik hat Zeichen der Zeit erkannt“

Zum Beweis sind die Sumpfschrecke wie Rosmarinheide zu entdecken. „Die Politik hat die Zeichen der Zeit erkannt und Gelder bereit gestellt“, sagt Pleyl. „Nun müssen nur die Eigentümer noch mitspielen…“

Auf dem Rückweg gibt es eine zauberhafte Begegnung mit reizenden Moor-Elfen – die sich als Tänzerinnen des „Tanzraum Penzberg“ entpuppen, die auf dem Weg sind zu ihrem Einsatz: „Tänzerisch ins Moor“. Von Sabine Näher

