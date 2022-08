42-Jähriger in Bad Heilbrunn mit Bierflasche beworfen

Aus dem Polizeibericht

Das hätte böse enden können: Ein Unbekannter verfehlte mit einer Bierflasche nur knapp einen 42-Jährigen. Für den 42-Jährigen endete die Nacht jedoch in der Arrestzelle.

Nur knapp von einer geworfenen Bierflasche verfehlt wurde am Sonntag ein 42-jähriger Bad Heilbrunner. Wie die Polizei berichtet, geriet er gegen 23.40 Uhr mit einem bislang unbekannten Mann aneinander, der sich auf einem Balkon im zweiten Stock eines Anwesens in der Ferdinand-Maria-Straße in Bad Heilbrunn aufhielt.

Unbekannter wirft Bierflasche auf 42-Jährigen

Die verbale Streitigkeit zwischen den beiden Männern endete damit, dass der Unbekannte eine Bierflasche auf den 42-Jährigen warf, während der auf der Straße vor dem Anwesen stand. Die Flasche, die den Bad Heilbrunner nur knapp verfehlte, zersplitterte auf dem Asphalt. Aus Angst, die Situation könnte eskalieren, verständigte die ebenfalls anwesende Ehefrau des Bad Heilbrunners die Polizei. Erst nach eindringlicher Aufforderung durch die Beamten verließ der mit über zwei Promille deutlich alkoholisierte 42-Jährige die Örtlichkeit und begab sich auf den Heimweg.

Bad Heilbrunner kehrt zurück und randaliert - Endstation Arrestzelle

Die Ruhe währte allerdings nicht lange: Etwa eine Stunde später tauchte der Mann wieder vor dem Anwesen in der Ferdinand-Maria-Straße auf und randalierte, indem er unter anderem Steine gegen die Hauswand warf. Um dem Treiben ein Ende zu setzen, nahm die Polizei den 42-Jährigen in Gewahrsam. Er musste die restliche Nacht in der Arrestzelle der Tölzer Polizei verbringen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, es entstand auch kein Sachschaden. Die Ermittlungen zur Identität des Flaschenwerfers dauern laut Polizei an.

