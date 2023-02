Protestaktion vor Heilbrunner Fachklinik: Angestellte fordern mehr Geld

Von: Christiane Mühlbauer

An der Heilbrunner Fachklinik findet am heutigen Donnerstag eine Protestaktion statt. Die Angestellten wollen damit den Druck bei den laufenden Verhandlungsrunden im Tarifkonflikt erhöhen. © Arndt Pröhl/Archiv

Angestellte der Heilbrunner Fachklinik fordern mehr Geld. Diese Forderung unterstreichen sie mit einer Protestaktion am heutigen Donnerstag. Die Klinikleitung zeigt dafür wenig Verständnis.

Bad Heilbrunn – Vor der Heilbrunner Fachklinik gibt es am heutigen Donnerstag (16. Februar) mittags eine Protestaktion. Das kündigt die Gewerkschaft Verdi an. Rund 80 Beschäftige wollen ein von zahlreichen Mitarbeitern unterschriebenes Banner präsentieren, um damit ihren Druck bei den laufenden Verhandlungsrunden im Tarifkonflikt zu erhöhen. Das teilt Verdi in einer Pressemeldung mit.

Angestellte der Heilbrunner Fachklinik fordern mehr Geld - Tarifverhandlungen laufen

Die Mitarbeiter fordern einen Inflationsbonus in Höhe von 3000 Euro und sieben Prozent Gehaltssteigerung. Die Gewerkschaft befindet sich derzeit in Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband VPKA (Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern). In diesem ist auch die Fachklinik Bad Heilbrunn mit ihren rund 400 Tarifbeschäftigten Mitglied. Am 26. Januar, so Verdi, habe die letzte von bislang drei Verhandlungsrunden stattgefunden. Der VPKA legte als Angebot vor, einen Inflationsbonus in Höhe von 2000 Euro in vier Tranchen auszuzahlen sowie die Entgelte zum 1. Oktober um 1,5 Prozent und zum 1. Januar 2024 um drei Prozent zu erhöhen. Der neue Vertrag solle für 24 Monate gültig sein.

Hohe Mieten im Tölzer Land sind das größte Problem

Bei den Mitarbeitern in Bad Heilbrunn laufen die Fäden bei Dirk Klaus zusammen. Er ist seit 18 Jahren Betriebsrat und seit 15 Jahren in der Tarifkommission. Zum Angebot der Arbeitgeberseite sagt er: „Angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten ist das viel zu wenig.“ Das größte Problem für die Angestellten seien die steigenden Mieten im Tölzer Land: „Wenn das so weiter geht, wird es hier bald keine Pflegekräfte mehr geben, die sich das Leben in der Region leisten können.

70 Prozent der Angestellten hat das Banner mit den Forderungen unterschrieben

Klaus ist seit 25 Jahren in der Heilbrunner Fachklinik beschäftigt. Ähnliche Aktionen habe es schon mal gegeben, 2007 einen Warnstreik und 2009 einen befristeten zweistündigen Streik. „Bestimmte Dinge ließen sich dadurch umsetzen“, sagt er rückblickend. Die Fachklinik hat rund 400 Angestellte als Tarifbeschäftigte, ausgenommen seien Reinigungskräfte und Ärzte. 280 der 400 Angestellten haben Klaus zufolge das Banner mit den Forderungen unterschrieben. „Das sind 70 Prozent“, sagt Klaus und findet: „Eine gute Zahl.“

Gefragt nach der generellen Personalsituation an der Fachklinik, unterscheidet Klaus zwischen der „quantitativen und der qualitativen Zahl“. Selbst wenn man beispielsweise genügend Kräfte für Pflege und Therapie habe, komme es auch darauf an, auf welchem Ausbildungsstand diese seien. Vor Kurzem wurden zehn Pflegekräfte von den Philippinen eingestellt. Aber für alle Angestellten, gleich welcher Herkunft, sei die Wohnungsfrage die entscheidende. Auch für die Klinik gelte es, mehr Personalwohnungen zu schaffen. In den kommenden Jahren würden einige altgediente Mitarbeiter in Ruhestand gehen.

Angesprochen auf das Verhältnis zur Geschäftsführung, sagt Klaus: „Jeder hat seine Positionen.“ Man könne sich „in die Augen sehen und die Hände reichen: So sollte es auch sein“.

Klinikleitung wird Banner nicht entgegennehmen

Die Einrichtung gehört zur „m&i Klinikgruppe Enzensberg“. Dort spricht man nicht von einem Tarifkonflikt, „sondern wir befinden uns in ganz normalen Verhandlungen“, sagte Etzel Walle, einer der beiden Hauptgeschäftsführer, am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung. Von Seiten der Klinikleitung werde am Donnerstag niemand vor Ort sein. „Wir sehen keine Veranlassung dazu.“ Zudem gebe es ein Personalleitertreffen in Herzogenaurach. Die nächsten Verhandlungsrunden sind laut Walle am 2. und 9. März in München. „Wir bemühen uns um eine vernünftige Lösung mit den Mitarbeitern und sind auf einem guten Weg.“ Im jetzigen Stadium habe man für einen Streik „wenig Verständnis“.

Weil von der Leitung niemand kommt, will die Belegschaft das Banner einer Strohpuppe überreichen.

