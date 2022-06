In der Ruhe liegt die Kraft: Silvia Abeltshauser zeigt Kindern, wie sie Herausforderungen meistern

Von: Elena Royer

Teilen

Silvia Abeltshauser, Selbstbehauptungstrainerin. © privat

Die Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin Silvia Abeltshauser bringt Kindern in ihren Kursen bei, Herausforderungen in ihrem Alltag zu meistern. Sie will ihre Kurse auch an Schulen im Landkreis anbieten.

Bad Heilbrunn – Eine Situation, wie sie sicher fast jeder aus der eigenen Schulzeit kennt: Ein Schüler hat einem Klassenkameraden sein Federmäppchen weggenommen. Der will es natürlich zurück. Im Normalfall wird sich der Betroffene wahrscheinlich darüber aufregen und versuchen, dem anderen das Federmäppchen wieder abzunehmen. Deutlich schwerer wird es ihm dagegen fallen, ruhig zu bleiben und den anderen zu bitten: „Gib’ mir mein Federmäppchen zurück.“ Wie man genau das aber schaffen kann, das bringt Silvia Abeltshauser Kindern in ihren Kursen bei.

Von Worten muss man sich nicht provozieren lassen

Die 45-Jährige ist Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin nach dem Konzept von „Stark auch ohne Muckis“ (wir berichteten). In ihren Kursen vermittelt sie Kindern und Jugendlichen Merksätze wie „Ich bleibe ruhig und entspannt, denn in der Ruhe liegt die Kraft“. Damit die Kinder das verinnerlichen, hilft ihnen Abeltshauser dabei, auf sich und ihre Gefühle zu hören und ruhig zu bleiben, auch wenn die Situation gerade belastend ist. „Ich möchte zeigen, dass manches eigentlich nur Worte sind, und man sich davon nicht provozieren lassen muss.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

In den Kursen wird trainiert, wie die Kinder sich selbst bewusst werden

Mit gemeinsamen Übungen stärkt Abeltshauser die Kinder für Herausforderungen im Alltag. „Kinder brauchen immer wieder einen Menschen, der ihnen zeigt, wie sie zu sich finden und sich selbst bewusst werden“, sagt die Trainerin. „Wir üben und trainieren das in den Kursen.“

Abeltshauser weiß aus eigener Erfahrung: Worte können Schlimmes anrichten

Die Bad Heilbrunnerin, die in Teilzeit in einer radiologischen Praxis arbeitet und ihre Kurse derzeit freiberuflich anbietet, weiß durch ein Erlebnis aus ihrer Schulzeit, wie sehr Worte Menschen verletzen können. Ein Klassenkamerad habe sich deswegen das Leben genommen. „Ich war erschrocken, was Menschen anrichten können ohne, dass sie es merken. Deshalb möchte ich dafür sensibilisieren, was Worte bewirken können.“ Aus Erfahrung weiß sie: „Viele Menschen sehen oft die Möglichkeit nicht, wegzugehen und die Worte anderer nicht so ernst zu nehmen.“

Bei jüngeren Menschen ist die Chance noch größer, etwas zu erreichen

Abeltshauser sieht die Chance bei Kindern und Jugendlichen noch größer, etwas zu erreichen. Sie ist der Meinung, dass Corona das soziale Miteinander geschwächt hat. „Man muss die Menschen wieder als Gruppe sensibilisieren.“ Trotzdem weiß sie: Diese Phänomene hat es immer schon gegeben. „Das wird oft nicht so ernst genommen.“

Trainings sollen an Schulen im Landkreis angeboten werden - Unterstützer gesucht

Deshalb ist es ihr eine Herzensangelegenheit, Menschen empathisch in Verbindung zu bringen. Weil sie das Konzept von „Stark auch ohne Muckis“ überzeugt hat, hat Abeltshauser im vergangenen Jahr dort ihre Ausbildung abgeschlossen. Vorab absolvierte sie bereits eine Ausbildung als Coach für gewaltfreie Kommunikation. Ab kommendem Schuljahr will sie ihre Trainings auch an Schulen im Landkreis anbieten und ist derzeit auf der Suche nach Sponsoren. Ihre Idee ist eine Art Spendenbaum, mit dem interessierte Firmen und Privatpersonen Kurse für Schulklassen unterstützen können. „Ich möchte möglichst viele Menschen erreichen, um meine Kurse an Schulen zu bringen.“

Weitere Informationen:

Wer Silvia Abeltshausers Arbeit unterstützen will, kann mit ihr per E-Mail an sichselbstbewusstsein @web.de in Kontakt treten.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.