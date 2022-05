Trotz Corona: Heilbrunns „Buchbergler“ erleichtert über treue Jugend und genügend Nachwuchs

Die neu gewählte Vorstandschaft der „Buchbergler“: (stehend, v. li.) Vorstand Anton Lindmair, Vizevorstand Thomas März, Vorplattler und Jugendwart Christian Lindmair, Jugendwart Michael März und der stellvertretende Schriftführer Johannes Kürzeder sowie (sitzend, v. li.) Jugendwartin Theresia Brandhofer, Schriftführerin Katharina Bierling, Kassierin Barbara Schweighofer-Merz und Trachtenwartin Regina Bauer. © Krinner

Bei ihrer Hauptversammlung zog der Bad Heilbrunner Trachtenverein „Buchbergler“ eine positive Bilanz. Sie sind erleichtert über ihre treue Jugend und genügend Nachwuchs.

Bad Heilbrunn – Das Vereinsleben des Bad Heilbrunner Trachtenvereins „Buchbergler“ zeigte sich in bester Ordnung und in besten Händen bei der jüngst abgehaltenen Hauptversammlung im Heilbrunner Café Waldrast. Demzufolge gab es auch kaum personelle Änderungen bei den Neuwahlen, die eigentlich im vorigen Jahr fällig gewesen wären, aber pandemiebedingt nicht hatten stattfinden können.

Nur wenig Änderungen bei den Neuwahlen

Vorstand Anton Lindmair und dessen Stellvertreter Thomas März wurden ebenso in ihren Ämtern bestätigt wie Kassierin Barbara Schweighofer-Merz und ihre Stellvertreterin Elisabeth Schöffmann sowie Schriftführerin Kathi Bierling und deren Vize Johannes Kürzeder. Ihre Arbeit weiterführen wollten auch Michael März, Theresia Brandhofer und Christian Lindmair, die schon in den vergangenen Jahren gemeinsam die Vereinsjugend betreut hatten.

Christian Lindmair ist zudem weiterhin als Vorplattler aktiv, sein Stellvertreter Andreas Fichtner kandidierte jedoch nicht mehr und wurde von Josef Gebhardt abgelöst. Als Nachfolgerin von Madlvertreterin Lisa Rohrmoser, die ebenfalls ausschied, stellte sich Marlies Lindmair zur Verfügung.

Engagierte Jugendwarte förderten Gemeinschaft auch während der Pandemie

Nach den langen Corona-Pausen wieder Leben und Schwung in den Verein zu bringen, sei nicht unbedingt einfach, stellte Vorstand Anton Lindmair fest. Dass Kinder und Jugendliche jetzt mit neuem Antrieb und Freude zu den Trachtenvereins-Aktivitäten zurückkehren, sei in erster Linie den engagierten Jugendwarten zu verdanken. „Generell sind die Jugendleiter und Vorplattler die am eingespanntesten Akteure der Trachtenvereine.“ Wann immer es die Corona-Maßnahmen zugelassen hatten, sei der Nachwuchs „zusammengetrommelt“ worden, um die Verbindung nicht abreißen zu lassen. Es sei auch ein Verdienst der Eltern, wenn sie ihre Kinder zum Dabeibleiben motivieren.

Wenige Aktionen während Corona

Man habe sich 2020 an der Weihnachtsaktion der Bayerischen Trachtenjugend „A Stern für Di“ beteiligt und mit gebastelten Kunstwerken die Bewohner des örtlichen Pflegeheims erfreut, berichtete Michael März. Außerdem hätten die Jungtrachtler zuletzt bei einem Inklusions-Sommerfest in Geretsried ihr Können gezeigt.

Die derzeitige Gruppe bestehe aus 32 Kindern und sei eifrig am Üben – „bei unserem Heimatabend im Juli können sie auftreten und vielleicht auch beim Preisplatteln im Herbst.“

Trachtler wollen zu normalen Vereinsleben zurückkehren

Bürgermeister Thomas Gründl schloss sich Lindmairs Worten an: „Jugendarbeit wird bei euch ehrenamtlich gelebt und geleistet.“ In seine Danksagung schloss der Vorstand besonders auch die Fähnriche und Fahnenbegleiter mit ein, die als Repräsentanten des Vereins stets zuverlässig ihre Termine wahrnehmen würden.

Eine gute Lösung gefunden habe man indes auch bezüglich einer für die Aufbewahrung des Vereins-Inventars benötigten Räumlichkeit, die die Gemeinde im Haus des Gastes zur Verfügung gestellt hat. „Da sind wir jetzt gut aufgehoben“, meinte Lindmair. „Jetzt hoffen wir, dass wir wieder zu einem normalen Vereinsleben mit Unternehmungen zurückkehren.“ Mit einem Gartenfest oder einem Seefest am Schönauer Weiher, wie der langjährige frühere Vizevorstand Konrad Specker vorschlug.

Von Rosi Bauer

