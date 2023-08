Boom in Tennissparte: Heilbrunner Sportverein will 250.000 Euro in neuen Platz investieren

Bei Trockenheit vor Spielbeginn unbedingt spritzen: In Zukunft wird dieser Hinweis auf den Bad Heilbrunner Tennisplätzen wegfallen. Das Wässern ist auf den neuen Kunstrasenplätzen nicht mehr notwendig. © Patrick Staar

Große Pläne hat die Tennissparte des SV Bad Heilbrunn: In den nächsten Monaten sollen die vier alten Sandplätze durch vier hochmoderne Kunstrasenplätze ersetzt werden. Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten, und es gibt Zuschüsse.

Bad Heilbrunn – Die Kosten dürften sich in einem Bereich um 250 000 Euro bewegen, schätzt der Vorsitzende Uwe Mertens. Baubeginn soll in diesem Herbst oder im nächsten Frühjahr sein. Die Heilbrunner Sandplätze sind zum Teil schon 50 Jahre alt und in einem entsprechend schlechten Zustand. Der Boden ist extrem verdichtet, das Wasser läuft nicht ab, die Linien halten nicht mehr, die Zäune sind durchgerostet und drohen umzukippen. „Die Plätze sind einfach fertig“, sagt Mertens.

Lösung von einer Firma aus der Schweiz

Die Vereinsverantwortlichen informierten sich deshalb, wie man die neuen Plätze gestalten könnte. Anfangs tendierten sie in Richtung ganz gewöhnlicher Sandplätze mit einer Betonplatte als Untergrund. So richtig glücklich sei mit dieser Lösung aber niemand gewesen, „denn wir wollten nicht den Boden versiegeln“. Also ging die Suche weiter, die Heilbrunner hörten sich bei vielen Vereinen um – und wurden auf zwei hochinteressante Plätze in Würzburg und am Bodensee aufmerksam, die eine Schweizer Firma hergestellt hat: Kunstrasenplätze, die mit Quarzsand befüllt werden und optisch kaum von normalen Sandplätzen zu unterscheiden sind: „Wir haben uns die Plätze angeguckt, haben darauf gespielt – und waren begeistert“, sagt der Vorsitzende.

Untergrund aus recyceltem Material

Die Kunstrasenplätze brächten viele Vorteile mit sich, erläutert Mertens. Der Untergrund bestehe nicht aus Beton, sondern aus recyceltem Material. Das Wasser fließe auf natürliche Art und Weise über Drainagen ab, man könne das ganze Jahr auf den Plätzen spielen, vorausgesetzt es liegt kein Schnee. Und vor allem müssten die Kunstrasenplätze nicht mehr gewässert werden: „Das war das oberste Gebot“, sagt Mertens. „Es ist doch eine Katastrophe, wenn Tennisplätze mit Trinkwasser gewässert werden müssen.“

Gemeinde beteiligt sich an den Kosten

Also holte die Vorstandschaft Angebote ein, das günstigste lag im Bereich um 250 000 Euro. Mit 150 000 Euro beteiligt sich die Gemeinde an den Umbaukosten. Der Verband h at mündlich einen Zuschuss von 75 000 Euro zugesagt. Bleiben also noch 25 000 Euro, die der Verein stemmen muss.

Tennissparte erlebt einen Boom

Handlungsbedarf besteht auch deshalb, weil die Tennissparte einen ungeheuren Boom erlebt und auf mittlerweile 120 Mitglieder angewachsen ist. Über die Hälfte sind Jugendliche: „Darauf sind wir schon stolz“, sagt Mertens. Der Mitgliederzuwachs kommt nicht von ungefähr. Der Verein bietet aktiv ein Tennistraining für Kindergartenkinder und Erstklässler an, einige bleiben im Verein hängen: „Das läuft schon toll“, sagt Mertens. „Letztlich bauen wir die Plätze für die Jugend.“

