Bei Bad Heilbrunn: Beim Abbiegen Mercedes übersehen - Unfall

Von: Melina Staar

Stark beschädigt wurden der Mercedes und der Opel bei einem Zusammenstoß am „Wiesweber“. © M. Krinner

Bei einem Zusammenstoß am Sonntagnachmittag wurden zwei Frauen leicht verletzt. Die Verursacherin hatte ein anderes Auto übersehen.

Bad Heilbrunn – Weil sie die Vorfahrt missachtete, verursachte eine 82-Jährige am Sonntagnachmittag einen Unfall. Laut Polizei bog die Frau aus Neufahrn bei Freising gegen 13.30 Uhr mit ihrem Opel vom Gasthaus Wiesweber nach links in die Bundesstraße 472 ein. Dabei übersah sie eine Bad Heilbrunnerin (67), die mit ihrem Mercedes aus Richtung Bad Tölz kam. Die Heilbrunnerin fuhr in die Fahrerseite des Opels. Nach ersten Erkenntnissen wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Autos wurden erheblich beschädigt, die genaue Schadenshöhe stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest. Beide mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizei die Feuerwehren aus Bad Heilbrunn und Bad Tölz, zwei Rettungswagen sowie der Abschleppdienst. Die Gründe, warum die 82-Jährige die Mercedes-Fahrerin übersah, werden noch ermittelt.

