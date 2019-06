Frau bremst wegen Katze - Laster  fährt auf und stürzt beinahe in Stallauer Weiher

Ein Schädel-Hirn-Trauma zog sich eine 32-jährige Frau am Dienstagabend bei einem Unfall zu. Ein Lastwagen war auf ihr Auto aufgefahren - nachdem sie wegen einer Katze gebremst hatte.

Bad Heilbrunn - Mehrere Anrufe gingen am Dienstagabend gegen 19 Uhr bei der Polizei in Bad Tölz ein: Am Stallauer Weiher habe sich ein schwerer Unfall ereignet. Den Helfern bot sich folgendes Bild: Ein Lastwagen, der zwei Wohn-Anhänger geladen hatte, war von der Fahrbahn abgekommen und die Böschung in Richtung Stallauer Weiher hinabgerollt. Daneben ein schwer beschädigter Skoda.

Laut Pressemitteilung eine 32-Jährige aus Ohlstadt mit eben diesem Skoda auf der Bundesstraße 472 von Bad Heilbrunn kommend in Richtung Bad Tölz unterwegs. Auf Höhe des Stallauer Weihers lief eine Katze über die Fahrbahn. Die Frau bremste. Als sie nach eigenen Angaben zum Stillstand gekommen war, fuhr ihr der Peugeot-Kleintransporter mit Anhänger, den ein 25-jähriger Slowake steuerte, auf. Dadurch kam der Transporter nach links von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Weil er Kraftstoff verlor, wurden das Landratsamt sowie die Straßenmeisterei eingeschaltet. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war zeitweise für den Verkehr gesperrt.

Die Ohlstätterin kam mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Tölzer Krankenhaus, der Slowake begab sich selber ins Krankenhaus für Untersuchungen. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 16000 Euro, die Reinigung des Bodens verursachte Kosten in Höhe von etwa 10000 Euro. Im Einsatz waren neben Polizei und Krankenwagen auch die Freiwilligen Feuerwehren Bad Tölz, Wackersberg, Bad Heilbrunn und Gaißach.

