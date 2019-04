Bei Bad Heilbrunn: Münchnerin verhindert Frontalzusammenstoß

Das hätte weit schlimmer ausgehen können: Eine Münchnerin verhinderte auf der B11 bei Bad Heilbrunn einen Frontalzusammenstoß.

Bad Heilbrunn - Schaden in Höhe von 23 000 Euro entstand am Montag gegen 12 Uhr bei einem Unfall in Bad Heilbrunn.

Laut Polizei befuhr ein 78-jähriger Wolfratshauser mit seinem Dacia die B 11 von Königsdorf kommend in südliche Richtung. Aus bisher unerklärter Ursache geriet der Mann kurz vor Letten in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm eine 57-jährige Münchnerin mit ihrem Audi entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, bremste die Frau stark ab und lenkte den Wagen nach rechts aufs Bankett. Trotzdem kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem Dacia.

Lesen Sie auch: Münchnerinnen verirren sich am Berg - Hubschrauber muss sie retten

Durch den Unfall wurde die Fahrerin des Audis leicht verletzt. Die Insassen im anderen Auto blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.va





Auch interessant:

So beurteilen Fachleute den Umgang mit den extremen Schneemassen und Schlägerei auf Isarbrücke in Bad Tölz: 29-Jähriger verletzt



Rubriklistenbild: © Google Maps