Zum Ausweichen gezwungen: Totalschaden nach Unfall auf B472

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Polizei musste am Freitag zu einem Unfall auf der B472 ausrücken © Daniel Karmann/dpa

Ein Ausweichmanöver auf der B472 führte am Freitag zu einem wirtschaftlichen Totalschaden. Zur Klärung des Hergangs sucht die Polizei nach Unfallfallzeugen.

Bad Heilbrunn/Bichl - Nach Angaben der Beamten war ein 73-jähriger Eglinger am Freitag um 13.45 Uhr mit seinem Skoda von Bichl kommend in Fahrtrichtung Bad Heilbrunn unterwegs. Ein ihm entgegenkommender Wagen fuhr in einer Rechtskurve über die durchgezogene Linie und befand sich dadurch auf dem Fahrstreifen des Eglingers. Dieser musste daher ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Totalschaden durch Kontakt mit der Leitplanke

Bei dem Ausweichmanöver geriet er auf den Grünstreifen und im weiteren Verlauf, hinter die Leitplanke, wo der Wagen nach etlichen Metern zum Stehen kam. Am Skoda entstand durch den Kontakt mit der Leitplanke Totalschaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Ob es zu einer Berührung zwischen beiden Fahrzeugen kam, ist unbekannt.

Polizei sucht nach Zeugen des Unfall

Der Eglinger wurde zur weiteren Abklärung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach polizeilichem Erkenntnisstand wurde er jedoch nur leicht verletzt. Da es derzeit keine Unfallzeugen gibt und sich der entgegenkommende Pkw von der Unfallörtlichkeit entfernt hat, werden etwaige Zeugen gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60 zu melden.

